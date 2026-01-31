Habertürk TV İstihbarat Şefi Uzay Kesmen'in aktardığı bilgilere göre, Reynmen olarak bilinen Yusuf Aktaş operasyonda yakalanan isimler arasında yer aldı. Soruşturma kapsamında rapçi Emirhan Çakal, Berkcan Güven, Mazlum Aktürk ve Fırat Yayla gibi isimler de gözaltına alındı.

Reynmen neden gözaltına alındı

Yusuf Aktaş hakkındaki gözaltı kararı, İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen kapsamlı uyuşturucu soruşturması çerçevesinde verildi. Soruşturmanın detayları henüz netlik kazanmadı. Gözaltına alınan isimlerin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Reynmen kimdir

Gerçek adı Yusuf Aktaş olan Reynmen, 6 Aralık 1995'te İstanbul Bağcılar'da dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan fenomen, üç kardeşin en küçüğü. Babası Rahmi, annesi Nasibe olan Aktaş, fenomen olmadan önce babasıyla birlikte halde meyve sebze ticareti ve pazarcılık yaptı.

İlköğretimini Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu'nda tamamlayan Reynmen, lise eğitiminde birkaç okul değiştirdikten sonra açıköğretimden mezun oldu. Nişantaşı Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde eğitim aldı.

Reynmen nasıl ünlü oldu

Sosyal medya kariyerine Scorp uygulamasında çektiği kısa videolarla başlayan Reynmen, kısa sürede platformun en çok takip edilen ismi haline geldi. Daha sonra YouTube'a geçiş yapan Aktaş, paylaştığı içeriklerle milyonlarca aboneye ulaştı.

25 Ocak 2019'da yayınladığı "Derdim Olsun" şarkısı Reynmen'in müzik kariyerinde dönüm noktası oldu. İlk 24 saatte 6.3 milyon izlenmeye ulaşan şarkı, Aleyna Tilki'nin elinde bulunan Türkiye rekorunu kırdı. Ardından gelen "Ela" şarkısı ise 2020 Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yılın Şarkısı" seçildi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve yazar Can Yılmaz ile akraba olan Reynmen, annesinin kuzenleri vasıtasıyla bu isimlere bağlanıyor. 2019 yılında Türkiye Gençlik Ödülleri'nde "En İyi İnstagrammer & YouTuber", INFLOW Awards'ta ise "En İyi Instagram Influencer'ı" ödüllerini kazanan Aktaş, Türkiye'nin en etkili dijital içerik üreticileri arasında gösteriliyor.