Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, hakkında yürütülen “kent uzlaşısı” ve terör suçlamaları nedeniyle yaklaşık altı aydır tutuklu bulunuyordu. İlk tutuklamasında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” ve belediyedeki yolsuzlukla ilişkili suçlamalar ön plana çıktı. Ancak yetkililer, Şahan’ın, terör örgütüne yardım ettiği iddiaları nedeniyle görevinden da uzaklaştırıldığını duyurdu.

Eylül ayının başında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kapsamında yürütülen ayrı bir yolsuzluk soruşturmasında adı geçti. Bu soruşturmada Resul Emrah Şahan’a, çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma ve icbar suretiyle irtikap gibi suçlamalar yöneltildi. Savcılığın ortaya koyduğu detaylara göre, İBB’deki yolsuzluklarla ilgili soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık ve tanık beyanlarının yanı sıra dosyaya sunulan bazı deliller incelendi. Şahan’ın, birçok irtikap eylemiyle elde edilen menfaati suç örgütüne aktardığı yönünde kuvvetli suç şüphesi iddiası gündeme geldi.

İkinci Tutuklamanın Gerekçeleri

Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Şahan, bu soruşturma kapsamında da tutuklandı. Tutuklanmasına gerekçe olarak, çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma, kamu kaynaklarını kötüye kullanma ve irtikap fiilleri gösterildi. Yetkililer, dosyadaki etkin pişmanlık, müşteki, tanık ifadeleri ve delillere işaret etti. Aynı soruşturma kapsamına bazı kamu görevlileri ve eski İBB yöneticileri de alındı. Şahan’ın ilk tutuklanmasına neden olan terör suçlaması dışında, ikinci seferde “yolsuzluk” ve “örgüt üyeliği” fiilleri ön plana çıktı.

Soruşturmada Öne Çıkan İddialar

Soruşturma kapsamında, Şahan’ın bazı ihale ve belediye işlemleri üzerinden çıkar sağladığı, bu menfaatlerin suç örgütüne aktarıldığı öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmada dosyaya sunulan deliller ve yapılan incelemeler ışığında tutuklama talebinde bulundu. İşlemlerin kamu zararına yol açtığına yönelik suçlamalar da dosyada yer aldı.

Siyasi ve Hukuki Tepkiler

CHP kanadından ve bazı belediye başkanlarından ikinci tutuklama kararına sert tepkiler geldi. Haksız ve siyasi tutuklama iddialarının yanı sıra kamuoyunda “hukuksuzluk” tartışmaları gündeme taşındı. Bazı siyasetçiler, soruşturmanın ardında siyasi gerekçeler olduğu görüşünde birleşiyor. İstanbul’daki kayyım uygulamalarına da benzer eleştiriler getirildi.

Son Durum

Şahan, hem terör suçlaması hem de İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında iki farklı dosyada tutuklandı. Şişli Belediye Başkanlığı görevine kayyım atanırken, soruşturma derinleştirilerek yürütülüyor. Hukuki süreç devam ederken kamuoyunda kararın siyasi etkileri tartışılmaya devam ediyor. Olayın ayrıntıları güncellendikçe yeni gelişmelerin paylaşılması bekleniyor