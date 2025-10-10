Son Mühür / Merve Turan - Son günlerde sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında, restoran ve kafelerde müşterilerin oturma süresine göre ücretlendirileceği ve her 30 dakikada bir sipariş verme zorunluluğu getirileceği yönündeki iddialar geniş yankı uyandırdı.

İddialara göre, sipariş vermeyen müşterilerin hesabına ek ücret uygulanacağı ve masalara “taksimetre” sistemiyle ücret ekleneceği öne sürülüyordu.

İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, restoran ve kafe gibi işletmelerde müşterilerin oturma süresine göre ücretlendirilmesine yönelik herhangi bir düzenleme, çalışma ya da uygulamanın bulunmadığını bildirdi.

Resmi kurumlar takip edilmeli

DMM açıklamasında, 6502 sayılı Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında böyle bir uygulamanın söz konusu olmadığını vurguladı. Vatandaşların, sosyal medyada yayılan asılsız haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgiye ulaşmak için resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri önemle tavsiye edildi.