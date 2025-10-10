Son Mühür- Üşümezsoy, çocukluğundan bu yana sporu yaşam tarzı haline getirdiğini sık sık dile getiriyor. Jeoloji alanındaki çalışmaları kadar sağlıklı yaşam konusundaki disipliniyle de bilinen Üşümezsoy, düzenli olarak egzersiz yapıyor.

“Vücudunu diri tutmak bilimin bir parçası”

Zaman zaman spor yaparken çekilen görüntülerini takipçileriyle paylaşan Üşümezsoy, son videosunda da kondisyonunu sergiledi. Paylaşımda kullandığı “Vücudunu diri tutmak, zihnini de diri tutar” mesajı, sosyal medyada beğeni topladı.

75 yaşındaki performans şaşkınlık yarattı

Jeoloji uzmanının yaşıtlarına taş çıkartan performansı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Kullanıcılar, “75 yaşında böyle bir formda olmak herkesin harcı değil”, “Bilim kadar spora da adanmış bir hayat” gibi yorumlarla Üşümezsoy’a övgü yağdırdı.

Simav depremi uyarısı gündem olmuştu

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan ve depremleri önceden bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, kısa süre önce Kütahya’nın Simav ilçesinde yaşanan depremle ilgili sözleriyle yeniden gündeme gelmişti. Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5.0, AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrası konuşan Üşümezsoy, Simav fay hattının uzun vadede büyük deprem riski taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: “Simav’da 7’lik değil ama 6.5’luk bir deprem olabilir.”