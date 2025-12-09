CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrasi Derneği’nin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlediği ödül törenine katıldı. İBB’den uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun 2025 İnsan Hakları Onur Ödülü’nü aldığı gecede konuşan Özel, iktidarın uzun süredir planlanan bir “sivil darbe” mekanizması yürüttüğünü söyledi ve vatandaşlara açık çağrı yaptı: “Evde oturarak bu iş olmuyor, bizi seven arkamızdan gelsin.”

Özel: “Haysiyet cellatlığı 20 yıl öncesinden adım adım planlanmış”

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’na yönelik siyasi süreçleri değerlendirirken iktidarın bilinçli bir kampanya yürüttüğünü belirtti:

“20 yıl öncesinden işe, özel hayata, komşuluk ilişkilerine dair saldırılar başladı. Bu, yaklaşmakta olan bir haysiyet cellatlığının işaretlerini gösteriyordu.”

Özel, İmamoğlu’nun geçmişte yaptığı gayrimenkul satışlarına dair yöneltilen soruları örnek göstererek bu sürecin tamamen kötü niyetli olduğunu ifade etti:

“20 yıl önce Ekrem Başkan’ın daire sattıklarına ‘Açıktan para verdiniz mi? Nerede verdiniz?’ gibi tuhaf tuhaf sorular soruldu. Hayatın olağan akışı içinde olan bir şeyi olmayacakmış gibi gösterdiler.”

“Tehdit içeren sorgular yapıldı; darbe mekaniği işletiliyor”

Özel, İBB’de geçmişte görev yapan kişilere baskı uygulandığını ve bunun organize bir planın parçası olduğunu belirtti:

“Bürokratlarımız çağırılıp tehdit içeren sorgulamalar yapıldı. İşin nerelere götürülmek istendiğini o zaman anladık.”

CHP Genel Başkanı, geçtiğimiz yıl yaptığı uyarıyı hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Bir darbe planı, bir darbe mekaniği işliyor. Bu darbe birilerinin iktidara yaptığı bir darbe değil; bugünün iktidarının yarının iktidarına yaptığı bir darbe. Türkiye bundan çok şey kaybeder.”

“Evde oturarak Ekrem Başkan çıkmaz; mücadele alanı sokak ve meydandır”

Özgür Özel, konuşmasının en dikkat çeken bölümlerinden birinde, toplumsal mücadelenin ancak kararlı bir duruşla kazanılabileceğini vurguladı:

“Evde oturarak bu iş olmuyor. Evde oturarak Ekrem Başkan çıkarılacak olsa ben de partide otururum. Ama oturarak, risk almayarak, meydan okumayarak bu iş başarılamaz.”

Televizyon başından destek beyan edenlere de seslenen Özel, “Eğer haksızlık yapıldığını düşünüyorsan, o zaman sen de evinden çıkmalısın” dedi.

“Bizi gerçekten seven arkamızdan gelsin”

Özel, mücadele çağrısını daha da sertleştirerek kalabalık olmanın önemine dikkat çekti:

“Biz kimseyi polisle, askerle çatışmaya davet etmiyoruz. Meşru meydanlarda kalabalık olmaya davet ediyoruz. 10 bin başka bir şeydir, 100 bin başka bir şeydir, 1 milyon bambaşka bir şey.”

CHP Lideri, “sözle sevme döneminin bittiğini” söyleyerek destek isteyenlere seslendi:

“‘Özgür Başkanım seni çok seviyorum, Ekrem Başkan’a selam söyle’ diyorlar. Öyle sözle sevme dönemi bitti. Kimse beni öyle sevmesin. Bizi seven arkamızdan gelsin.”