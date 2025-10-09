Son Mühür- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren filolara yönelik saldırılarını kınayan ve uluslararası hukuka aykırı bu eylemlere karşı kararlı bir duruş sergileyen 1472 Sayılı Kararı oybirliğiyle kabul etti. 9 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan karar, saldırıya uğrayan "Vicdan Gemisi"ndeki 21 Türk vatandaşının ve üç milletvekilinin derhal serbest bırakılmasını talep ediyor.

İnsani misyon ve uluslararası hukuk ihlali

Karar metni, Gazze'nin uzun süredir İsrail ablukası altında yaşadığı açlık ve kıtlık sorununa dikkat çekerek başlıyor. İnsani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan "Küresel Sundus Filosu" ve ardından saldırıya uğrayan **"Özgürlük Filosu Koalisyonu"**nun barışçıl birer girişim olduğu vurgulandı.

Kararda, "İsrail, işlemekte olduğu soykırım ve diğer savaş suçlarına bir yenisini ekleyerek sivil ve barışçıl bir teşebbüs olan Sundus Filosuna uluslararası sularda saldırmış, Gazze halkına insani yardım ulaştırılmasına engel olmuş, uluslararası hukuku bir kez daha fütursuzca çiğnemiştir," ifadelerine yer verildi.

TBMM'ye yapılmış "Alçakça saldırı" vurgusu

Saldırıya uğrayan "Vicdan Gemisi"nde Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan dahil olmak üzere toplam 21 Türk vatandaşının bulunduğu belirtildi.

Kararda, Türk milletvekillerini taşıyan bu gemiye yapılan saldırının, esasen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılmış alçakça bir saldırı olduğu net bir dille ifade edildi. TBMM, tüm Filistin dostlarını cesur ve insani davranışlarından dolayı tebrik ettiğini bildirdi.

Türkiye'den net talep: Derhal serbest bırakılma

TBMM, İsrail'i "fütursuz saldırganlığı ile insanlık vicdanının tahammül sınırını haddini çoktan aşan" bir yönetim olarak nitelendirdi. Kararda, alıkonulan tüm vatandaşların ve milletvekillerinin hiçbir şekilde kötü muamele görmemesi, derhal serbest bırakılmaları ve en kısa sürede Türkiye'ye ulaştırılmaları konusunda İsrail'e en sert uyarı yapıldı.

Uluslararası hukuki süreç takip edilecek

Türkiye, saldırının sonuçlarını uluslararası platforma taşıma konusundaki kararlılığını yineledi.

"Semud ve Özgürlük Filolarının mensuplarına karşı İsrail işgal güçlerince işlenen tüm suçların uluslararası mahkemelerde hesabının sorulmasının öncüsü ve ısrarlı takipçisi olacağız."

Kararda, Gazze'deki işgal, ilhak ve imha politikalarının son bulması, kesintisiz insani yardım erişimi ve İsrail'in insanlık suçlarının hesabını vermesi için tüm parlamentolara ve uluslararası asamblelere birlikte tutum alma ve ses yükseltme çağrısında bulunuldu.

TBMM, uluslararası kamuoyunun bu alçak saldırılara karşı güçlü tepkiler vermeye devam edeceğine ve özgür ve egemen Filistin'in önündeki engellerin en kısa sürede aşılacağına olan inancını dile getirerek karar metnine son verdi.