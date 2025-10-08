Batman'ın Kozluk ilçesinde üzücü bir olay yaşandı. Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık'ın ağabeyi Mehmet Salim Işık (66), evinde silahla vurulmuş vaziyette ağır yaralı olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Işık, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili resmi makamlar tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Olay yeri: Sağlık Mahallesi'ndeki konut

Olay, akşam saat 18.30 sularında, Kozluk ilçesinin Sağlık Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir meskende meydana geldi. İddialara göre, evin giriş katındaki daireden gelen silah sesini duyan komşular, derhal durumu sağlık ve emniyet birimlerine bildirdi. İhbar üzerine hızla adrese ulaşan polis ve sağlık ekipleri, içeri girdiklerinde Mehmet Salim Işık'ı silahla vurulmuş ve ağır yaralı durumda buldu.

Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Mehmet Salim Işık, acilen Kozluk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak ileri yaşı ve yarasının ciddiyeti nedeniyle Işık, burada yapılan yoğun müdahalelere rağmen ne yazık ki yaşam savaşını kaybetti. Bu trajik gelişme, Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık'ı ve tüm ailesini yasa boğdu.

Hayatını kaybeden Mehmet Salim Işık'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve adli soruşturma kapsamında inceleme yapılması amacıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın hemen ardından ortaya atılan ilk iddialar, Işık'ın tabancasını temizlediği sırada kazara kendini vurduğu yönünde yoğunlaştı. Ancak güvenlik birimleri, olayın kesin nedenini netleştirmek için çok yönlü bir çalışma yürütüyor. Polis ekipleri, olay yerinde detaylı incelemeler yaparak delil toplarken, savcılık da soruşturmayı titizlikle sürdürüyor. Kazara ölüm ihtimalinin yanı sıra, olayın tüm ihtimaller doğrultusunda aydınlatılması bekleniyor.

Emniyet olayla ilgili geniş soruşturma başlattı

Kozluk Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Salim Işık'ın ölümüne yol açan olayın tüm detaylarını ortaya çıkarmak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ailenin ve yakın çevrenin ifadeleri alınırken, olay yerindeki incelemelerden elde edilen bulgular, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla birleştirilecek. Toplumda büyük üzüntüye neden olan bu şüpheli ölüm olayının aydınlatılması için güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor.