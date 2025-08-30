Çanakkale Boğazı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda anlamlı bir etkinliğe sahne oldu. 4 Nisan 1953'te İsveç bandıralı "Naboland" gemisiyle çarpışarak batan TCG Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci, düzenlenen saygı dalışıyla anıldı.

Etkinlik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Program kapsamında 7 kişilik dalış ekibi, 87 metre derinlikteki Dumlupınar batığına dalış yaptı. Şehitlerin anısına hazırlanan, 81 şehidin isminin yazılı olduğu özel Dumlupınar armalı plaket, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ile protokol üyeleri tarafından dalış ekibine teslim edildi ve Nara Burnu açıklarındaki batığın bulunduğu noktaya bırakıldı.

"Bu etkinlik sadece bir dalış değil"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda “mavi vatan”ın bağrında yatan Dumlupınar şehitleri için bir saygı dalışı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kaşdemir, etkinliğin sadece bir dalış olmadığını belirterek, “O büyük kahramanları hatırlamak, gelecek kuşaklara aktarmak için yapılan bir etkinlikti. O büyük insanlar canlarını feda ettiler ve son sözleri 'Vatan sağ olsun' oldu. Bugünün vatanı sağ olan evlatları onları unutmadı, unutmayacak. Bize bu toprakları vatan yapanları rahmetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz ve inşallah onları asla unutmayacağız. Dumlupınar şehitlerini de rahmetle anıyoruz. Aziz ruhları şad olsun” dedi.

Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Çağman Esirgemez ile diğer ilgililer katıldı. Katılımcılar, şehitleri saygı ve minnetle andı.

Dumlupınar kazası hatırlatıldı

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait "Dumlupınar" denizaltısı, 4 Nisan 1953'te NATO manevralarından dönerken Çanakkale Boğazı'nda İsveç gemisi "Naboland" ile çarpışarak batmıştı.

Kazada 81 Türk denizci şehit olmuş, bu facianın ardından 4 Nisan tarihi "Deniz Şehitlerini Anma Günü" olarak ilan edilmişti.