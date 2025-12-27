Son Mühür - İlkyardım Yönetmeliğinde eğitici eğitmeni, mesul müdür ve sınav gözetmeni tanımlarından sınav uygulamalarına, ücret belirleme sürecinden ek belgelere kadar birçok başlıkta değişikliğe gidildi. Bazı maddeler yürürlükten kaldırıldı, sınav ve yetkilendirme süreçleri yeniden düzenlendi.

Tanımlar yeniden düzenlendi

Yönetmeliğin 4’üncü maddesinde yer alan ilkyardım eğitici eğitmeni, mesul müdür ve sınav gözetmeni tanımları değiştirildi. Buna göre;

İlkyardım eğitici eğitmeni olabilmek için sağlık alanında en az ön lisans mezunu olma, en az 1 yıl ilkyardım eğitmeni yetki belgesine sahip olma ve en az 10 yetki belgeli eğitim verdiğini belgeleme şartı getirildi.

Mesul müdür için sağlık alanında ön lisans mezuniyeti, ilkyardım eğitmeni yetki belgesi ve en az 10 yetki belgeli eğitim verme koşulu arandı.

Sınav gözetmeni, Genel Müdürlük, il sağlık müdürlüğü ve ilçe sağlık müdürlüklerinde fiilen görev yapan yetkili eğitmenler arasından belirlendi.

Bazı bentler yürürlükten kaldırıldı

Yönetmeliğin;

7’nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi,

8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi,

11’inci ve 15’inci maddelerde yer alan bazı ek belge ibareleri

yürürlükten kaldırıldı.

Sınav gözetmenliği için yeni şartlar

12’nci maddeye eklenen fıkralarla sınav gözetmenliği için yeni kriterler getirildi. Buna göre, sınav gözetmeni olmak isteyen ilkyardım eğitmenlerinin, müdürlük tarafından düzenlenen en az 3 yetki belgeli eğitimde görev alması şartı getirildi.

Ayrıca, görevlendirildiği eğitimlere bir takvim yılı içinde üç kez katılmayan eğitmenlerin 1 yıl süreyle sınav gözetmenliğinden çıkarılması hükme bağlandı.

Sınav kapsamı genişletildi

21 ve 22’nci maddelerde yapılan değişikliklerle sınav içerikleri güncellendi. İlkyardım bilgilerinin kapsamına vücut sistemleri eklendi. Temel yaşam desteği başlığına OED kullanımı dahil edildi. Uygulama sınavlarında temel yaşam desteği, hava yolu tıkanıklığı ve araç içinden yaralı çıkarma konuları zorunlu hale getirildi. Bunlara ek olarak beceri gerektiren en az iki konu daha sınav gözetmeni tarafından belirlenecek.

Belge süreleri ve başvuru takvimleri değişti

23’üncü maddede yapılan düzenlemeyle belge yenileme ve başvuru süreleri, belge bitiminden önceki dönem esas alınarak yeniden tanımlandı. Bazı ek formlar kaldırılırken, geçerlilik tarihine ilişkin ifadeler netleştirildi.

Ücret tespit süreci yeniden belirlendi

25’inci maddede yapılan değişiklikle ücret tespit komisyonunun yapısı yeniden düzenlendi. Komisyon; mesul müdür veya temsilcisi, ticaret odası temsilcisi, acil sağlık hizmetlerinden sorumlu yöneticiler ve ilkyardım eğitmenlerinden oluşacak. Belirlenen ücretler il sağlık müdürü tarafından imzalanarak Genel Müdürlüğün onayına sunulacak. Uygun bulunmayan ücretler yeniden değerlendirilmek üzere iade edilecek.

Çok sayıda ek belge güncellendi

Yönetmeliğin ekler bölümünde yer alan çok sayıda form ve belge yenilendi. Bazı ekler tamamen yürürlükten kaldırıldı. Yönetmelik, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Hükümler Sağlık Bakanı tarafından yürütülecek.