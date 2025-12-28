Son Mühür- Gazze'de işlediği soykırımla Uluslar Arası Ceza Mahkemesi'nin mahkum ettiği İsrail Başbakanı Netanyahu, son dönemde attığı her adımla Türkiye karşıtı politikalarından geri adım atmayacağını gözler önüne seriyor.

Suriye'de Şara yönetimiyle SDG güçleri arasında yaşanan gerilimin perde arkasındaki aktörü olan İsrail, Doğu Akdeniz'de de Yunanistan ve Güney Kıbrıs yönetimiyle Türkiye karşıtı ittifak kurmak için gece gündüz çalışıyor.

İsrail'den sürpriz hamle...



Türkiye'nin Libya'yla imzaladığı deniz mutabakat anlaşmasını baltalayabilmek için en son Mısır'la 35 milyar dolarlık enerji anlaşmasını hayata geçiren İsrail, sürpriz bir kararla Türkiye için hayati önem taşıyan bir adım daha attı.

Türkiye'nin hem askeri hem ekonomik hem de sosyal politikalar bakımından büyük yatırımlar yaptığı Somali'ye karşı ayrılıkçı Somaliland kartını masaya süren İsrail'in Türkiye'ye karşı olan hamleleri şimdi de sanal medyaya taşındı.

MSB'den güçlü mesaj...



Milli Savunma Bakanlığı,

Güçlü,

Cesur,

Korkusuz...'' ifadelerinin yer aldığı bir görselin bulunduğu paylaşımda bulundu.

İsrail'den cevap gecikmedi...

Milli Savunma Bakanlığı'nın mesajına İsrail Ordusu'ndan kısa bir süre sonra cevap geldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin resmi hesabından,

Güçlü,

Kararlı,

Onurlu,

ve profesyonel ifadelerinin yer aldığı ve 1 İsrail tankının eşlik ettiği görsel paylaşıldı.

Son noktayı koyan Türk ordusu...

İsrail ordusunun mesajına Türk ordusundan dikkat çekici bir kontra geldi.

Milli Savunma Bakanlığı paylaşımında,

''Güç silahta değildir!

Asıl güç, masumların size duyduğu güvendir.'' hatırlatmasında bulundu.