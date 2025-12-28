Olay, 29 Mart 2025 tarihinde Tokat merkez Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, motosiklet kazası ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, Hatice Yalman ile Mustafa Koç’u yaralı halde buldu.

Yalman, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Darp izleri ve kanlı taşlar cinayet şüphesini güçlendirdi

Hastanede yapılan ilk incelemelerde, Hatice Yalman’ın vücudunda kazayla açıklanamaya

n darp izleri tespit edildi.

Olay yerinden yaklaşık 400 metre uzaklıktaki Hazine Deresi kenarında bulunan kanlı taşlar, soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Taşlardaki kan izlerinin Yalman’a ait olduğunun belirlenmesi üzerine, olay cinayet şüphesiyle soruşturmaya dönüştürüldü.

Cinayet soruşturması başlatıldı, Koç tutuklandı

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Koç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ile Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan dosyada Koç hakkında “nitelikli kasten öldürme”, 7 kişi hakkında ise “delilleri yok etme” suçlamasıyla dava açıldı. Diğer 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle ilk duruşma görüldü

Cinayet davasının ilk duruşması Tokat 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Mustafa Koç ile tutuksuz 7 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Hatice Yalman’ın ailesi ve taraf avukatları da katıldı.

“4,5 yıldır dini nikahlıydık, olay kaza”

Savunma yapan Mustafa Koç, Hatice Yalman ile yaklaşık 4,5 yıl boyunca dini nikâhlı yaşadıklarını, olay günü alkollü olduğunu ve aralarında aldatma iddiası nedeniyle tartışma çıktığını ileri sürdü.

Koç, yaşananları “kaza” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı: “Git defol git diye itince düştü. Kendime geldiğimde kanlar içindeydi… Bayıldığını düşündüm. Öldüğünü düşünmüyordum… Olay tamamen anlattığım gibi oldu. Bu olay kaza ile oldu.”

Koç, olayda diğer sanıkların hiçbir sorumluluğu olmadığını da iddia etti.

Baba Yalman: “Ömrüm bitene kadar davacıyım”

Duruşmada söz alan Hatice Yalman’ın babası Duran Yalman ise sanığın ifadelerine sert tepki gösterdi. Yalman, kızının Mustafa Koç tarafından öldürüldüğünü savunarak şunları söyledi:

“Kur’an’a el bastı, yemin etti. Kızımı aldı götürdü. Benim çocuğumu geri getirsin, davamdan vazgeçeyim. Ömrüm bitene kadar davacıyım.”

"Öldürülmeden önce uluslararası yardım çağrısı işareti yapmıştır"

Duruşma sonrası açıklama yapan Hatice Yalman’ın avukatı Selinay Arslan, olayın basit bir kaza olarak gösterilmeye çalışıldığını belirterek dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı:

“Hatice Yalman, öldürülmeden yaklaşık iki saat önce uluslararası yardım çağrısı işareti yapmıştır. Bunu Tokat merkezde bir markette kasiyere göstermiştir.

Ancak fark edilmemiştir. Bu, yaşadığı korkunun ve paniğin açık göstergesidir.” Arslan, Yalman’ın canice ve vahşice katledildiğini savundu.

Dava Şubat 2026’ya ertelendi

Mahkeme heyeti, dosyadaki mevcut delillerin değerlendirilmesi ve tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşmayı 13 Şubat 2026 tarihine erteledi.