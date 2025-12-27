Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun (USGS) verilerine göre, Tayvan’da akşam saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi.

Deprem, Yilan kentinin yaklaşık 31 kilometre güneydoğusunda saat 18.05’te, yerin 67,5 kilometre derinliğinde kaydedildi.

USGS, depremin büyüklüğünü 6,6 olarak açıklarken, sarsıntının çevre bölgelerde de hissedildiği bildirildi. Depremin ardından yetkililer tarafından tsunami uyarısı yapıldığı belirtildi.

Elektrikli araba piyasası olumsuz etkilenebilir

Bölgede olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olması istenirken, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Gelişmelere ilişkin resmi makamların açıklamalarının takip edildiği bildirildi. Öte yandan Tayvan'da bulunan ve dünyanın en büyük çip üreticisi olan Taiwan Semi Conductor'un bazı birimlerini tahliye ettiği ve gelişmelerin elektrikli araba sektörünü olumsuz etkileyebileceği öğrenildi.