Son Mühür- Özdemir Araştırma'nın 31 ilde 9-16 Aralık tarihleri arasında 2.026 katılımcıyla gerçekleştirdiği çalışmasında dikkat çeken sonuçların ortaya çıktığı görülüyor.

31 Mart seçimleri sonrası AK Parti'yi geçerek zirveyi ele geçiren CHP'nin, anket şirketlerinin yaptığı saha çalışmalarında ortak kanaat olarak birinci parti konumunda olmaya devam etmesine rağmen Özdemir Araştırma, tam tersi bir sonuç duyurdu.

AK Parti'yi CHP'nin önünde birinci parti olarak gösteren araştırma sonuçlarının diğer anket şirketlerinin çalışmalarıyla ayrıştığı bir alan daha var.

Anahtar Parti'den sürpriz atak...



Milliyetçi oylarda MHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi'yle kıyasıya bir rekabetin içinde olan Yavuz Ağıralioğlu'nun Anahtar Partisi diğer anket firmalarında ortalama yüzde 1-2 arasında oy toplarken Özdemir Araştırma'ya göre oylarından patlama yaparak yüzde 5.7'ye çıkmış görünüyor.

Kim, ne kadar oy alıyor?



AK Parti yüzde 30.7'yla birinci sırada olduğu listede,

CHP yüzde 30.3

DEM Parti yüzde 9.3

MHP yüzde 7.1

Anahtar Parti yüzde 5.7

İYİ Parti yüzde 5.5

Zafer Partisi yüzde 4.2

Yeniden Refah Partisi yüzde 2.3

TİP yüzde 1.6

Diğer yüzde 3.1 olarak yer alıyor.



Cumhurbaşkanı rekabetinde ibre kimden yana?



Özdemir Araştırma'nın aynı çalışmasında tartıya çıkardığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Ekrem İmamoğlu rekabetinde de ibre Erdoğan'dan yana görünüyor.

Ankete göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 51.9, Ekrem İmamoğlu ise yüzde 48.1 oy alıyor.