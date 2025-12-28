Son Mühür- CHP lideri Özgür Özel'in rekor oyla güven tazelediği 39.Olağan Kurultay'da PM için anahtar listede İzmir'den partili birçok kişi için bile sürpriz sayılabilecek bir isim vardı.

Sadece Özgür Özel'e değil Ekrem İmamoğlu'na da çok yakın bir isim olan akademisyen yazar Güldem Atabay önce PM'de Başkan Yardımcısı olarak yeni dönemde partinin ekonomi politikalarına yön verecek isim olduğunu gözler önüne serdi.

Birgün'deki köşesi tartışmaya kapı araladı...



Atabay, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücretteki artışın netleşmesinin ardından Birgün Gazetesi'ndeki köşesinde ''Asgari ücret: Herkesin kaybettiği bir sarmaldan nasıl çıkılır?'' başlıklı bir yazı kaleme aldı.



Ancak Güldem Atabay'ın bu yazısındaki bir ifade beraberinde yeni bir tartışma getirdi.

Atabay'a yönelik eleştirilerin fitilini Ekonomist Menekşe Yılmaz yaktı.

Asgari ücrete zam enflasyonu arttırır mı?



''Muhalefet bu insanlarla alternatif bir iktisat politikası tasarlayamaz deyince küsenler oluyor'' hatırlatmasında bulunan Menekşe Yılmaz,

Atabay'ın yazısına atıfta bulunarak,

''Yazıda demiş ki: "Asgari ücret artışına tepki olarak KOBİ’ler ya artışı fiyatlara yansıtıyor ya istihdamı kısıyor ya da kârından feragat ederek işini sürdüremez hale düşüyor."

1) Ücret artışları fiyat artışlarını izliyor, yani maliyetlere yansıyacak bir durum zaten yok.

2) KOBİ'lerde bile emek maliyetinin payı yüzde 10'u bulmuyor, ücretler asgari ücrete yakın. yüzde 30'luk bir ücret artışının maliyete ve de fiyata etkisi ancak 3-5 puan. Enflasyon ise yüzde 30. Demek ki başka dinamikler var.

Bu saçmalıkların son tahlilde asgari ücret artışları erir, etkisizdir demeye geldiğini anlamamak için art niyetli olmak lazım. Artacak o ücret, açlık sınırı üzerine çıkacak. Olmaz diyorsan kenara çekileceksin, atlamayacaksın.'' mesajı verdi.

Yazını okuyan 1000 kişi bile yok...



Eleştirilerin dozunu arttıran Menekşe Yılmaz,

Atabay'a, ''Ya ana muhalefetin ekonomi sorumlusu olmuşsun yazdığın yazıyı favlayan 50 kişi yok, okuyan 1000 kişi bile yok Allah bilir. Yarattığın, yaratabildiğin heyecan bu kadar. Ondan da mı çıkarım yapmaz insan? Verimlilik artacakmış da bilmem ne. Sanki artınca ücrete yansıyor da...'' sözleriyle seslendi.



Kanıtı ortaya koyduk, bizi blokladı...



Güldam Atabay'ın açıklamalarını hedef alan tek isim Menekşe Yılmaz değildi. Post Keynesyen iktisatçı İlhan Dönüş,

''Kendisini vicdanlı solcu diye pazarlayan Güldem Atabay, 3 sene evvel ücret artışı enflasyonu artıracak dediğini inkar etmiş; kanıtını koyduğumuzda bizi bloklamıştı.

Yine ücret artışı enflasyonu ve işsizliği artırır demiş çünkü anaakımcılar gibi tek firma ve tek ürün var sanıyor...'' hatırlatmasında bulundu.