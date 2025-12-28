Son Mühür- Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturmalarında yeni bir dalga operasyon daha gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında emniyet güçleri, farklı adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda kamuoyunda tanınan bazı isimlerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyonlar sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın; iş insanları, sanatçılar ve sosyal medya fenomenlerini kapsayan geniş çaplı bir dosya olduğu belirtildi. Daha önce başlatılan operasyonların ardından soruşturma derinleştirilirken, gözaltı sayısının arttığı bildirildi.

İki tanınmış isim daha gözaltında

Gazeteci Burak Doğan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre; “Ege!” mahlasını kullanan rapçi Ege Karataşlı ile 2016 yılında Miss Türkiye Güzeli seçilen Buse İskenderoğlu, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Şevval Şahin detayı dikkat çekti

Soruşturma dosyasında hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen Şevval Şahin ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Şahin’in, gözaltına alınan Buse İskenderoğlu’nun yakın arkadaşı olduğu öğrenildi.

“Ülkeme döneceğim” demişti, dönüş yapmadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, daha önce kamuoyuna “Ülkeme döneceğim” yönünde açıklama yaptığı bilinen Şevval Şahin’in, henüz Türkiye’ye dönüş yapmadığı bildirildi.