Son Mühür- Bir yandan uzun çalışma yılları sonrası emeklilik hayalleri kuranlar diğer yandan emekli olursa eline geçecek emekli maaşının yeterli olup olmayacağını düşünenler.

Emeklilik dilekçesini 2025'te vermekle 2026'da vermek arasında ne türden bir fark olacağı sorusuna sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun cevap verdi.

Yüzde 2-3 düşüş olur...



Kafalardaki ''2025’te mi emekli olayım, 2026’da mı?'' sorusunda göndermede bulunan Erdursun,

''SSK, Bağ-Kur ve 01.10.2008 sonrası ilk kez memur olanlar için emekliliği 2026’ya bırakanların emekli aylıklarında yüzde 2– yüzde 3 arasında bir düşüş olacak.

01.10.2008 öncesi memurlar için bu durum geçerli değil.'' hatırlatmasında bulundu.

Karar verirken nelere dikkat edilmeli?

Emekli olma ya da olmama kararının kişisel tercih olduğuna dikkat çeken Özgür Erdursun,

''Kıdem tazminatı:

2026 yılında yüzde 27 artış

Tavan 53.919 TL’den 64.000 TL’ye yükseliyor

Tavan altında kalanlar için yüzde 27, tavan üzerinde kalanlar için yaklaşık yüzde 18,7 artış

Karar verirken mutlaka şu başlıkları birlikte değerlendirin:

Emekli aylığınızın tutarı

Mevcut maaşınız

Emekli aylığında 2025–2026 geçiş farkının aylık ve yıllık etkisi

Kıdem tazminatı farkının toplam kazancınıza etkisi

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edip edemeyeceğiniz

İşvereninizin emekli olarak çalışmanıza izin verip vermeyeceği

Emekli aylığı + çalışma gelirinin birlikte mümkün olup olmadığı

Yani konu sadece emekli aylığında yüzde 2– yüzde3 düşüş değil, toplam finansal tablo.

2025’in olumlu ve olumsuz yönleri ile 2026’nın olumlu ve olumsuz yönleri birlikte hesaplanmalı'' uyarısında bulundu.

Birkaç puan avantaj sağlar...



Prof. Dr. Aziz Çelik de,

''İşçi (4/a) ve bağımsız çalışanlar (4/b) açısından, 2025 sonu itibariyle emekliliği hak edenler için Aralık 2025'te emeklilik başvurusu yapmak birkaç puanlık avantaj sağlarken; kamu görevlileri için (4/c) birkaç puanlık dezavantaj anlamına gelir.'' hatırlatmasında bulundu.