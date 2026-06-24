Son Mühür- Geçtiğimiz günlerde CHP'den sürpriz bir şekilde istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, rotasını doğrudan iktidar sıralarına çevirdi. Özdemir, bugün düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona adım attı. Salona giriş anında kendisine AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in eşlik etmesi ise katılımın resmiyet kazandığının ilk net fotoğrafı oldu.

Bu hamleyle birlikte Özdemir, meclis çatısı altında kısa sürede üçüncü kez rozet değiştirmiş oldu. Özdemir, İYİ Parti'den CHP'ye geçmişti.

"Cumhuriyet kadınıyım" sözleri akıllara geldi

Nimet Özdemir, aslında Meclis'e İYİ Parti sıralarından girmişti. İstanbul’da muhalif seçmenin oylarıyla seçilen Özdemir, daha sonra bu partiden ayrılıp CHP saflarına geçmişti. Geçmişte kendisine yöneltilen "Neden iktidar partisine katılamıyorsunuz?" sorusuna ise çok net bir yanıt vermişti: "Ben bir Cumhuriyet kadınıyım."

Özdemir o dönem, Cumhuriyet değerlerine hassasiyet gösteren ana muhalefetin oylarını aldığını ve bu yüzden muhalefet blokunda kalmayı etik bulduğunu savunuyordu. Ancak köprünün altından çok sular aktı. Meclis'teki yemin töreninde "Atatürk" vurgusunu özellikle öne çıkaran Özdemir’in bugün AK Parti sıralarına geçmesi, kulislerde geniş yankı uyandırdı.

Özdemir'in yakın geçmişteki tek dikkat çeken çıkışı yemin töreni değildi. Kendisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için Boğaziçi Köprüsü'ne çıkan ekibin tam göbeğindeydi. Köprüye asılan "Free İmamoğlu" pankartının altında onun da imzası vardı.

Gözler, Özdemir'in bu radikal geçişin ardından yapacağı ilk resmi açıklamaya kilitlendi. AK Parti rozetinin takılması bekleniyor.