Cumhurbaşkanlığı tarafından 5 Şubat 2026 tarihli ve 33159 sayılı Resmî Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; yönetmelikler, Danıştay kararları ve ilanlar yer aldı.
YÖNETMELİKLER
- Antalya Bilim Üniversitesi Ana Yönetmeliği
- İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
- DANIŞTAY KARARLARI
Danıştay İkinci Dairesine Ait Kararlar
İLAN BÖLÜMÜ
a- Yargı İlanları
Büyükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesinden
Büyükçekmece 27. Asliye Ceza Mahkemesinden
b- Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c- Çeşitli İlânlar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden
Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden
Erzincan İli Çadırkaya Belediye Başkanlığından
İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden
Kültür ve Turizm Bakanlığından