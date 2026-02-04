Ünlü isimleri ve sosyal medya fenomenlerini kapsayan uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturma, ünlü isimlere yönelik iddialarla gündemdeki yerini koruyor. Dosya kapsamında uyuşturucuya ilişkin suçlamaların yanı sıra farklı iddialar da araştırılıyor.

İki ayrı suçtan tutuklama kararı

Edinilen bilgilere göre Mükremin Gezgin,

uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak,

bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak ya da yer temin etmek

iddialarıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Fenomenler farklı illerde gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri Arya Bektaş ve Mükremin Gezgin’in önceki gün gözaltına alındığı öğrenildi. Bektaş’ın işlemleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldüğü, Gezgin’in ise Ankara’da yakalandığı bildirildi.

Mika Raun daha önce tutuklanmıştı

Aynı dosya kapsamında fenomen Mika Raun’un da daha önce gözaltına alındığı ve tutuklandığı hatırlatıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan fenomen sayısı artmış oldu.

Soruşturma genişletilerek sürdürülüyor

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini ve yeni gözaltı ya da tutuklamaların gündeme gelebileceğini belirtti. Dosyada yer alan iddiaların titizlikle incelendiği, elde edilecek yeni deliller doğrultusunda sürecin şekilleneceği kaydedildi.