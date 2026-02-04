ABD ile İran arasında yürütülmesi planlanan nükleer görüşmeler, taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıkmaza girdi. ABD’li yetkililer, Tahran yönetiminin toplantının yeri ve formatına ilişkin talebinin Washington tarafından reddedilmesi sonrası müzakere planlarının fiilen askıya alındığını belirtiyor.

Görüşmenin yeri ve formatı krize yol açtı

Edinilen bilgilere göre İran, Cuma günü yapılması planlanan nükleer görüşmelerin İstanbul yerine Umman’da gerçekleştirilmesini ve toplantıların ikili formatta yapılmasını talep etti. Ancak ABD yönetimi bu öneriye sert bir yanıt verdi.

Washington’dan net mesaj: “Ya bu ya hiç”

ABD tarafının, İran’ın talebine “ya bu şartlarda görüşme yapılır ya da hiç yapılmaz” yaklaşımıyla karşılık verdiği öğrenildi. Yetkililer, bu tutumun ardından İran’ın görüşmelere katılmama yönünde karar aldığını ve sürecin tıkandığını ifade etti.

Çıkmaz askeri seçenekleri gündeme getirebilir

ABD’li kaynaklar, yaşanan bu diplomatik tıkanmanın Donald Trump yönetimini farklı senaryoları değerlendirmeye itebileceği uyarısında bulunuyor. Yetkililer, müzakere masasının dağılması halinde askeri seçeneklerin yeniden gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor.

Katar’da kritik temas ihtimali

Öte yandan diplomasi trafiğinin tamamen durmadığı belirtiliyor. ABD’nin Orta Doğu diplomasisinde etkili isimlerinden Steve Witkoff ile Jared Kushner’ın, İranlı yetkililerle Katar’da bir araya gelmesinin beklendiği kaydediliyor. Bu temasların, krizi yumuşatmaya yönelik son bir girişim olabileceği değerlendiriliyor.

Gözler yeni diplomatik hamlelerde

Nükleer görüşmelerin geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, tarafların önümüzdeki günlerde atacağı adımlar yakından izleniyor. Diplomatik kaynaklar, görüşmelerin tamamen kopmaması için arka kapı diplomasisinin devreye girebileceğini ifade ediyor.