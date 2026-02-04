ABD ile İran arasında yapılması planlanan kritik görüşmenin çıkmaza girmesinin ardından, Washington’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Donald Trump, İran’ın dini liderine yönelik kullandığı sert ifadelerle diplomatik gerilimi yeniden tırmandırdı.

Görüşme krizi sonrası ilk açıklama

ABD ve İran arasında cuma günü yapılması planlanan görüşmenin, toplantının yeri ve formatı konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iptal edildiği yönündeki haberlerin ardından Trump, ABD basınına değerlendirmelerde bulundu.

“Evet, çok endişelenmeli”

Trump, ABD’li gazeteci Tom Llamas’ın, “İran’ın Dini Lideri şu anda endişelenmeli mi?” sorusuna doğrudan yanıt vererek, “Çok endişelenmeli, evet” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Washington’un Tahran’a yönelik sert tutumunun sürdüğünün işareti olarak yorumlandı.

Hamaney’e açık mesaj

Trump’ın sözleri, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’e yönelik doğrudan bir uyarı olarak değerlendirildi. Açıklama, nükleer müzakerelerin askıya alınmasının ardından ABD’nin diplomatik baskıyı artırabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Diplomatik çıkmaz derinleşiyor

Uzmanlar, görüşmelerin iptal edilmesi ve Trump’ın sert açıklamalarının, ABD–İran hattındaki tansiyonu daha da yükseltebileceğine dikkat çekiyor. Taraflar arasında yeni bir temasın olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Gözler Washington ve Tahran’da

Yaşanan gelişmelerin ardından uluslararası kamuoyu, ABD yönetiminin atacağı yeni adımları ve İran’ın bu çıkışlara nasıl yanıt vereceğini yakından izlemeye başladı.