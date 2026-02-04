ABD ile Çin arasındaki diplomatik temaslar yeniden hız kazandı. Donald Trump, Xi Jinping ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini “son derece olumlu ve kapsamlı” olarak nitelendirdi.

“Uzun ve verimli bir görüşme oldu”

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile yapılan telefon konuşmasının oldukça uzun sürdüğünü belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından önemli başlıkların ele alındığını söyledi. Trump, görüşmeyi “mükemmel” olarak tanımladı.

Geniş gündem: Ekonomi, savunma ve küresel krizler

Trump’ın açıklamasına göre telefon görüşmesinde;

ekonomik ilişkiler,

savunma alanındaki gelişmeler,

Tayvan meselesi,

Rusya-Ukrayna savaşı,

İran dosyası

gibi küresel dengeleri doğrudan etkileyen başlıklar masaya yatırıldı.

Enerji ve tarım ticareti öne çıktı

Görüşmede Çin’in ABD’den petrol, doğal gaz ve soya fasulyesi alımı da ele alınan konular arasında yer aldı. Ayrıca uçak motoru teslimatları ve ticari iş birliklerine ilişkin teknik başlıkların da değerlendirildiği belirtildi.

Nisan ayındaki Çin ziyareti konuşuldu

Trump, nisan ayında Çin’e yapmayı planladığı ziyaretin de görüşmede gündeme geldiğini aktararak, bu temasın iki ülke arasındaki ilişkiler açısından yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini ifade etti.

“İlişkilerimiz son derece iyi”

Trump, Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin ve Xi Jinping ile olan kişisel diyaloğunun güçlü olduğunu vurguladı. İki liderin de bu olumlu atmosferin korunmasının öneminin farkında olduğunu belirten Trump, karşılıklı anlayış mesajı verdi.

“Önümüzdeki yıllar için umutluyum”

Açıklamasının sonunda Trump, başkanlığının önümüzdeki döneminde Çin ile ilişkilerde birçok olumlu sonuç elde edileceğine inandığını dile getirdi. Trump, Çin Halk Cumhuriyeti ile sürdürülecek yapıcı diyaloğun küresel istikrar açısından kritik olduğuna dikkat çekti.