İran ile ABD arasında yapılması planlanan nükleer görüşmelerin iptal edildiği yönündeki iddialara Tahran’dan net bir yanıt geldi. Abbas Arakçi, görüşmelerin planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı.

“Görüşmeler cuma günü Maskat’ta yapılacak”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile nükleer müzakerelerin cuma günü saat 10.00 sularında Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleştirileceğini duyurdu. Arakçi, organizasyon sürecindeki katkıları nedeniyle Umman yönetimine teşekkür etti.

Yer ve format krizi iddialarını reddetti

Arakçi’nin açıklaması, görüşmelerin yer ve format anlaşmazlığı nedeniyle çöktüğü yönündeki haberleri yalanlama niteliği taşıdı. İran tarafı, müzakere sürecinin planlandığı şekilde devam ettiğini vurguladı.

İlk plan Türkiye’de çok taraflı formatta yapılmasıydı

Diplomatik kaynaklara göre, İran ile ABD arasındaki görüşmenin ilk etapta Türkiye’de, bazı Arap ve Müslüman ülkelerin gözlemci olarak katılacağı bir formatta yapılması öngörülüyordu. Ancak daha sonra görüşmenin Maskat’a taşınması ve dolaylı formatta yürütülmesi gündeme geldi.

ABD basınında “ret” iddiası gündeme geldi

ABD basınında yer alan ve adı açıklanmayan iki ABD’li yetkiliye dayandırılan haberlerde, Washington yönetiminin görüşmenin yerinin ve formatının değiştirilmesini reddettiği ileri sürüldü. Haberde, ABD’nin bu konuda İran’a “ya bu şartlar ya da hiç” mesajı verdiği iddia edildi.

“Anlaşma olmazsa başka seçenekler masada”

Söz konusu haberlerde ABD’li yetkililerin, İran’ın ilk planlanan formata dönmesi halinde görüşmelere hazır olduklarını, ancak hızlı bir ilerleme sağlanamaması durumunda farklı seçeneklerin değerlendirilebileceğini ifade ettiği aktarıldı.

ABD’nin müzakere gündemi geniş

Washington yönetiminin yalnızca İran’ın nükleer programını değil, aynı zamanda balistik füze faaliyetlerini ve Orta Doğu’da desteklediği vekil güçleri de müzakere başlıkları arasına dahil etmek istediği belirtiliyor. İran tarafı ise görüşmelerin nükleer dosya ve yaptırımların kaldırılmasıyla sınırlı olması gerektiğini savunuyor.

Gözler cuma gününe çevrildi

Taraflardan gelen çelişkili açıklamalar, diplomatik sürece dair belirsizliği artırırken, uluslararası kamuoyu cuma günü Maskat’ta yapılması beklenen görüşmelerden çıkacak sonuçlara odaklandı.