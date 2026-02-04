Belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin yönlendirildiği iddiasıyla açılan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran davada önemli bir aşama geride bırakıldı. Liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin davada, tutuklu sanıkların savunmaları tamamlandı.

200 sanık hakim karşısında

Hazırlanan iddianame kapsamında aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanık, 27 Ocak’ta ilk kez İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Dava süreci, altıncı gününde kritik gelişmelere sahne oldu.

Çok sayıda belediye başkanı dosyada yer alıyor

İddianamede, rüşvet karşılığında ihale süreçlerinin organize edildiği ileri sürülen belediyeler arasında;

tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat,

tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara,

tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin,

tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar,

tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

yer alırken, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ise tahliye edilerek görevine iade edildiği belirtildi.

Altı günde 33 tutuklu sanık savunma yaptı

Altı gündür süren yargılamada, bugün görülen duruşmayla birlikte toplam 33 tutuklu sanığın savunması tamamlandı. Son celsede, tutuklu 5 sanığın daha beyanlarının alınmasıyla bu aşama sona erdi.

Savcılık tutuklulukları değerlendirecek

Duruşmanın yarınki oturumunda Cumhuriyet Savcısının, tutuklu sanıkların mevcut durumlarına ilişkin değerlendirmesini sunması bekleniyor. Savcılığın mütalaasının ardından sanık avukatlarının söz alarak karşı savunmalarını yapacağı öğrenildi.

Tutuksuz sanıklar pazartesi günü dinlenecek

Mahkeme takvimine göre, tutuksuz yargılanan sanıkların savunmalarına ise pazartesi günü başlanacak. Davanın ilerleyen aşamalarında tutukluluk durumlarına ilişkin kararların gündeme gelmesi bekleniyor.

Gözler mahkemeden çıkacak kararlarda

Kamuoyunun yakından takip ettiği davada, savcılığın değerlendirmesi ve mahkemenin tutukluluklara ilişkin vereceği kararlar, sürecin seyrini belirleyecek kritik adımlar olarak görülüyor.