Dünya gündeminde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yanı sıra, Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilim de yakından takip ediliyor. Sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'tan da dikkat çeken açıklamalar geldi.

Trump'tan Pakistan yorumu!

Hindistan'ın Afganistan'a yardım etmeye hazırlandığı süreçte ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları dikkat çekti. ABD Başkanı Trump, "Pakistan müthiş işler yapıyor." dedi.

İran konusu da gündemdeydi!

İran ile gerçekleştirilen müzakere sürecinin ardından askeri güç kullanma konusu hakkında konuşan Trump, "Bunu yapmak istemiyorum ancak bazen yapmanız gerekir." dedi. Trump ayrıca, "İyi niyetle müzakere ederlerse harika olur. Ancak henüz bu noktaya ulaşamıyorlar." ifadelerini kullandı.