Son dönemde Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin yükselmesiyle birlikte yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Orta Doğu’da özellikle İran ile ABD arasındaki ilişkilerin gerilmesi sonrası birçok devlet, bölgede yaşayan veya seyahat planı yapan vatandaşlarına seyahat uyarıları yayımladı. Birçok hükümet İran’a yönelik seyahatleri erteleme veya tamamen iptal etme çağrısı yaparken, bazıları kendi vatandaşlarının oradan ayrılması için tavsiyede bulundu. Bir uyarı da İran'dan vatandaşlarına yönelik olarak geldi.

İran'dan vatandaşlarına çağrı: "O ülkelerden hemen çıkın!"

Gerilim tırmanmaya devam ederken bir çağrı da İran'dan vatandaşlarına yönelik geldi. İran tarafından vatandaşlarına yönelik yapılan çağrıda; Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Ürdün'den hemen çıkılması gerektiği ifade edildi.