Cumhurbaşkanlığı tarafından 25 Şubat 2026 tarihli ve 33179 sayılı Resmî Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; yönetmelikler, tebliğler, Danıştay kararı ve ilanlar yer aldı.
YÖNETMELİKLER
- Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 10954)
- Millî Savunma Bakanlığı Devlet Memurları ve Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliği
- Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Denetim Yönetmeliği
- Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Disiplin Yönetmeliği
- İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türkiye-Avrupa ve Ortadoğu Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Araştırma Enstitüsü Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
- İstanbul Üniversitesi Türk İktisat ve İçtimaiyat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
- Hangipara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar
- Logo Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Ödeme Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar
- Paratika Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar
YARGI BÖLÜMÜ
Danıştay Kararı
- Danıştay Başkanlık Kurulunun 2026/6 Sayılı Kararı
İLAN BÖLÜMÜ
a- Yargı İlânları
b- Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c- Çeşitli İlânlar