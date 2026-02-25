Cumhurbaşkanlığı tarafından 25 Şubat 2026 tarihli ve 33179 sayılı Resmî Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; yönetmelikler, tebliğler, Danıştay kararı ve ilanlar yer aldı.

YÖNETMELİKLER

- Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 10954)

- Millî Savunma Bakanlığı Devlet Memurları ve Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliği

- Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Denetim Yönetmeliği

- Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Disiplin Yönetmeliği

- İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türkiye-Avrupa ve Ortadoğu Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Araştırma Enstitüsü Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Üniversitesi Türk İktisat ve İçtimaiyat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Hangipara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

- Logo Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Ödeme Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

- Paratika Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

Danıştay Kararı

- Danıştay Başkanlık Kurulunun 2026/6 Sayılı Kararı

İLAN BÖLÜMÜ

a- Yargı İlânları

b- Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c- Çeşitli İlânlar