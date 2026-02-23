Sosyal medyada “Neslim” adıyla tanınan güzellik merkezi sahibi Neslihan Güngen’in de aralarında bulunduğu 26 sanıklı davada yargılama sürüyor. Vergi kaçırma, kara para aklama ve sahte fatura düzenleme gibi suçlamalarla açılan davada mahkeme, ara kararını açıklayarak bazı sanıkların tahliyesine hükmetti.

Silivri’de görülen duruşmada savunmalar alındı

Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güney’in yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Sanıklar savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

7 ayrı suçtan ağır ceza talebi

Soruşturma kapsamında Güngen’in sahibi olduğu şirketler üzerinden vergi kaçırıldığı, kara para aklandığı, naylon fatura düzenlendiği ve rüşvet suçlarının işlendiği iddia edilmişti. İddianamede, Güngen hakkında 7 ayrı suçtan toplam 154 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Mahkemeden tahliye kararı

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından verdiği ara kararda aralarında Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güney’in de bulunduğu 6 sanığın “yurt dışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Dosyada tutuklu sanık kalmadı

Verilen tahliye kararlarıyla birlikte dosyada tutuklu sanık kalmazken, mahkeme eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

