ABD’li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle İngiliz siyasetinde süren kriz derinleşti. İngiltere’de devlet sırlarını Epstein ile paylaştığı iddialarıyla gündeme gelen kilit siyasi figürlerden Peter Mandelson, polis tarafından gözaltına alındı.

“Görevi kötüye kullanma” şüphesiyle gözaltı

Polis yetkilileri, 72 yaşındaki Mandelson’ın kamu görevini kötüye kullanma şüphesi kapsamında gözaltına alındığını açıkladı. Camden’da bir adreste yakalanan Mandelson’ın sorgulanmak üzere Londra’daki bir polis merkezine götürüldüğü bildirildi. Gözaltı işleminin, Wiltshire ve Camden bölgelerinde iki adrese yönelik arama emirlerinin ardından gerçekleştirildiği belirtildi.

Epstein ile yazışmalar siyasi krize yol açtı

Mandelson ile Jeffrey Epstein arasındaki yazışmaların, Mandelson’ın 2009 yılında Gordon Brown hükümetinde İş ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptığı döneme uzandığı ifade edildi. Söz konusu iletişimlerin ortaya çıkması, İngiltere siyasetinde etik ve güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Büyükelçilik görevi ve siyasi kariyerine darbe

Mandelson, 2024 yılında İngiltere’nin ABD Büyükelçisi olarak atanmış ancak Epstein ile yazışmalarının bir bölümünün ortaya çıkmasının ardından bir yıldan kısa süre içinde görevden alınmıştı. İşçi Partisi’nin geçmiş seçim başarılarında önemli rol oynayan Mandelson, yeni yazışmaların ortaya çıkması sonrası parti üyeliğinden ve Lordlar Kamarası’ndan istifa etmişti.

Gizli bilgi paylaşımı ve finansal ilişkiler iddiası

İfşa edilen yeni yazışmalarda Mandelson’ın Epstein’e çeşitli ekonomik ve siyasi gelişmeler hakkında bilgi aktardığı öne sürüldü. İddialara göre Mandelson, 2009 yılında bir banka yöneticisinin İngiltere Maliye Bakanı’na yönelik baskı kurması gerektiğini iletti ve Avrupa Birliği’nin euro bölgesi borç krizine yönelik 500 milyar euroluk kurtarma planını önceden bildirdi.

Belgelerde ayrıca Epstein’in 2003 ve 2004 yıllarında Mandelson’a toplam 75 bin dolar gönderdiği ve Mandelson’ın partnerine de 10 bin sterlin ödeme yaptığı iddiaları yer aldı.

Soruşturma sürüyor

İngiliz makamları, kamu görevinin kötüye kullanılması ve olası bilgi sızdırma iddialarına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Gelişmelerin İngiltere’de siyasi etik, güvenlik ve devlet sırlarının korunması konularında yeni tartışmaları beraberinde getirmesi bekleniyor.