İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis” soruşturması kapsamında 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen 32 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 28 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Yöneticilerin rakip takıma bahis oynadığı iddiası

Soruşturma kapsamında profesyonel futbol liglerinde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin bahis hesapları incelendi. Yapılan araştırmalarda, yöneticisi oldukları takımın oynadığı karşılaşmalarda rakip ekip lehine bahis oynandığı iddiası üzerine 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

10 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma çerçevesinde 10 farklı ilde 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve çeşitli belgelere el konulduğu öğrenildi.

Çok sayıda kulüp yöneticisi gözaltına alındı

Operasyon kapsamında Süper Lig ve alt liglerde yer alan birçok kulübün yöneticileri hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan isimler arasında farklı kulüplerden yöneticilerin yer aldığı belirtildi.

4 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 28 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü gibi adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Firari şüpheli aranıyor

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yetkililer, soruşturmanın sporun güvenilirliğini koruma ve yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

