Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gerçekleştirdiği Etiyopya ziyaretinde, iki ülke arasındaki köklü bağları güçlendirecek stratejik açıklamalarda bulundu. Başkent Addis Ababa’da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir araya gelen Erdoğan, görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında ekonomik hedeflerden bölgesel istikrara kadar pek çok kritik konuya değindi. Türkiye'nin Afrika kıtasındaki en önemli ortaklarından biri olan Etiyopya ile ticaret hacminin kısa sürede 1 milyar dolar seviyesine çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Erdoğan, iki ülke arasındaki samimi diyaloğun artarak devam edeceğini vurguladı.

Türkiye-Etiyopya hattında 100 yıllık diplomatik gurur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusal Saray’da gerçekleşen baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından yaptığı konuşmada, Addis Ababa'nın Türkiye'nin Afrika ile olan ilişkilerindeki merkezi konumuna dikkat çekti. Sahra Altı Afrika'daki ilk Türk Büyükelçiliği'nin 1926 yılında bu şehirde açılmış olmasının tarihi bir önem taşıdığını ifade eden Erdoğan, bu ziyaretin büyükelçiliğin kuruluşunun 100’üncü yılına denk gelmesinden duyduğu kıvancı dile getirdi. Etiyopya'nın Türkiye için sadece bir dost değil, aynı zamanda stratejik bir kardeş ülke olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, ülkenin kıtadaki öncü rolünün altını çizdi.

Ekonomik iş birliği: 2,5 milyar dolarlık dev yatırım hamlesi

Görüşmelerin odak noktasını oluşturan ekonomik ilişkiler kapsamında, Türkiye'nin Etiyopya'daki yatırımcı kimliği ön plana çıktı. Erdoğan, hali hazırda Etiyopya'daki en büyük ikinci yabancı yatırımcı ülke konumunda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, 200'den fazla Türk firmasının toplamda 2,5 milyar dolara ulaşan yatırımlarıyla yaklaşık 20 bin Etiyopyalıya iş imkanı sağladığını aktardı. Türk müteahhitlik sektörünün de bölgede oldukça aktif olduğunu kaydeden Erdoğan; demir yolu, enerji nakil hatları ve sanayi tesisleri gibi alanlarda değeri 2,6 milyar doları bulan 15 projenin Türk şirketlerince başarıyla üstlenildiğini duyurdu.

Necaşi Türbesi ile güçlenen tarihi ve kültürel köprüler

Kültürel bağların geliştirilmesine verilen önemi vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'nın İslam tarihi açısından taşıdığı müstesna değere işaret etti. Afrika'daki ilk Müslüman yerleşimi olan Necaş köyündeki Necaşi Türbesi ve Camisi'nin TİKA tarafından restore edilmesinin, iki ülke arasındaki kadim dostluğun somut bir nişanesi olduğunu söyledi. Türkiye Maarif Vakfı ve TİKA gibi kurumlar aracılığıyla eğitim ve kültür alanındaki iş birliklerinin süreceğini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin her zaman karşılıklı anlayış ve eşit ortaklık temelinde Etiyopya halkının yanında olacağını belirtti.

Afrika Boynu’nda istikrar mesajı ve "Ankara süreci" vurgusu

Bölgesel siyasi gelişmelere de değinen Erdoğan, Afrika Boynu'nun yabancı güçlerin rekabet alanı haline getirilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Bölgedeki sorunların yine bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğine inandıklarını belirten Erdoğan, İsrail'in Somaliland'ı tanıma girişiminin bölge barışına katkı sunmayacağını ifade etti. Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen ve "Ankara Süreci" olarak adlandırılan görüşmelerdeki yapıcı tutumları nedeniyle Etiyopya ve Somali yönetimlerine teşekkür eden Cumhurbaşkanı, bölgenin bir çatışma merkezi değil, ekonomik fırsatlarla anılan bir istikrar adası olmasını temenni etti.

Enerji ve ekonomi alanında yeni anlaşmalar imzalandı

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında stratejik öneme sahip mutabakat zaptları ve protokoller imza altına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Ali'nin huzurunda gerçekleştirilen törende, enerji ve ekonomi alanlarındaki iş birliğini resmiyete döken belgeler imzalandı. Bu kapsamda '9’uncu Türkiye-Etiyopya Karma Ekonomik Komisyonu Tutanağı' ile enerji alanında kapsamlı bir iş birliğini öngören mutabakat zaptı, iki ülkenin ilgili bakanları tarafından mühürlendi. Ayrıca Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı bağlamında Etiyopya ile iklim kriziyle mücadelede de yakın çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Afrika'daki varlığını ve etkisini pekiştiren bu ziyaret, hem ticari hem de diplomatik açıdan yeni bir dönemin kapısını araladı.

