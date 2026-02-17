Son Mühür / Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik bir resim yarışması düzenliyor. “CİMER’e Renk Kat” adıyla gerçekleştirilen yarışma, Türkiye genelindeki tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımına açık olacak.

Başvuru süreci de belli oldu

“CİMER Seninle Renkleniyor!” temasıyla hayata geçirilen yarışmada öğrencilerden, hayal güçlerini yansıtan resimlerini CİMER ile ilişkilendirerek çizmeleri bekleniyor. Çocuklar resmedecek, CİMER onların hayal gücüyle resmen renklenecek. Yarışmaya başvurular 16 Şubat 2026 tarihinde başladı. Öğrenciler, hazırladıkları eserlerle 3 Nisan 2026 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Başvurular yalnızca CİMER’in resmi internet adresi üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Başvuru sürecine ilişkin görseller ve yönlendirme materyallerinin de kamuoyunun bilgisine sunulduğu belirtildi.

Yarışmaya gönderilecek resimlerin dijital ortamda JPG, PNG veya PDF formatında sisteme yüklenmesi gerekiyor. Teknik koşullara uygun olmayan başvuruların değerlendirme dışı bırakılacağı ifade edildi.

Final 15-19 Nisan’da yapılacak

Yarışma sonunda jüri değerlendirmesi sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere sürpriz ödüller verilecek. Final değerlendirme sürecinin 15-19 Nisan 2026 tarihleri arasında tamamlanması ve sonuçların bu tarihlerde açıklanması planlanıyor.