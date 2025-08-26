Son Mühür - Sağlık sektöründe dikkat çeken satın almalara bir yenisi daha eklendi. Medical Park ve Liv Hospital markalarının sahibi MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care), İstanbul’un Sultangazi ilçesinde faaliyet gösteren Özel Medistanbul Hastanesi’ni resmen bünyesine kattı.

KAP açıklaması geldi

MLP Care, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada devralma sürecinin tamamlandığını duyurdu. Açıklamada, hastanenin ruhsatının şirket bünyesine geçtiği ve markalaşma sürecinin resmen başlatıldığı belirtildi.

İsim değişti, kapasite katlanacak

Hastanenin adı “Özel Medicalpark Tem Hastanesi” olarak değiştirildi. 35 bin metrekare kapalı alana sahip sağlık merkezinin mevcut 62 yatak kapasitesi ise yeni ruhsat düzenlemesiyle birlikte 150’ye çıkarılacak.

“Hasta odaklı büyüme” vurgusu

MLP Care yönetiminden yapılan açıklamada, “İstanbul ilinde faaliyet gösteren Özel Medistanbul Hastanesi’nin ruhsatı şirketimiz bünyesine alınmıştır. Hastanenin ismi Özel Medicalpark Tem Hastanesi olarak değiştirilmiştir. Yatak kapasitesinin artırılmasıyla daha güçlü bir sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz” denildi.