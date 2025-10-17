İstanbul merkezli yürütülen Can Holding soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda iş dünyasından ve akademi camiasından pek çok isim gözaltına alındı. Savcılığın başlattığı süreçte toplamda 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve bu kişilerden 26’sı polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında akademisyen ve iş insanlarının yanında, Galatasaray Spor Kulübü eski Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver’in de olması dikkat çekti.

Şirket merkezleri ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve belgeler, değerli evraklara el kondu. Şüpheliler arasında yurt dışında bulunan isimlerin de olduğu belirtildi. Soruşturmanın özellikle suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı para transferleri ve örgütlü suç yapısı oluşturma iddialarıyla yürütüldüğü bildirildi. Can Holding operasyonunda medya ve iş dünyasının önde gelen isimleri de yer aldı.

Remzi Sanver kimdir?

Remzi Sanver, 7 Haziran 1980'de İstanbul Fatih’te doğdu. Ekonomi profesörü olan Sanver, 2011-2015 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde rektörlük yaptı. Ayrıca, 2021-2022 sezonunda Galatasaray Spor Kulübü’nde genel sekreterlik ve yönetim kurulu sözcülüğü üstlendi. Akademik kariyerine Paris Dauphine Üniversitesi’nde araştırma profesörü olarak devam ediyor ve CNRS’nin LAMSADE laboratuvarında görev yapıyor. Sanver aynı zamanda, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nda Büyük Üstat pozisyonunda bulunuyor. 1991 yılında masonluk yoluna giren Sanver, 2023 yılı itibarıyla tekrar büyük üstatlık görevini yürütüyor.

Operasyonun teknik ayrıntıları ve yakalanan diğer isimler

Can Holding’e yönelik operasyonda şüpheliler iş dünyası, akademi ve medya çevrelerinden oluşuyor. Gözaltına alınanlar arasında Binsat Holding yöneticileri, Galatasaray eski yöneticileri, iş insanları ve holding sahiplerinin eşleri de var. Polis, operasyonda dijital materyallere, değerli evraka ve şirketlerin muhasebe kayıtlarına el koydu. Aramalarda ortaya çıkan verilerin MASAK raporlarıyla desteklendiği ve soruşturma sürecinin örgütlü suç, mali suçlar ve yasa dışı finansman iddiaları çerçevesinde sürdüğü belirtildi. Şüphelilerden üçünün ise yurt dışında olduğu açıklandı. Yakalama kararının genişletilerek yeni isimleri de kapsayabileceği açıklaması yapıldı.

Masonluk ve Remzi Sanver’in kariyerindeki rolü

Remzi Sanver'in sadece akademik ve sportif alanda değil, masonik alanda da önemli görevler üstlenmesi dikkat çekiyor. 2003-2005 yılları arasında Büyük Locada üstad-ı muhteremlik, 2010-2013 yılları arasında ise Büyük Üstatlık yaptı. 2023 yılı itibarıyla yeniden Büyük Üstat olarak görev yapmaya başladı.

Can Holding operasyonu kapsamında adı geçen Remzi Sanver ve diğer şüpheliler hakkındaki adli işlemler sürüyor. Olayın Türk iş ve akademi dünyasında geniş yankı bulduğu görülüyor.