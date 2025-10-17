Türkiye gündemindeki Can Holding soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Betül Can, Can Holding'in sahiplerinden birinin eşi olarak soruşturmanın ikinci aşamasında gözaltına alındı. İstanbul merkezli operasyonda hakkında suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı para transferleri ve örgütsel yapılanma suçlamaları yöneltildi. Operasyonun büyüklüğü ve gözaltına alınan kişi sayısı dikkat çekiyor.

Can Holding'e yönelik yürütülen dev mali soruşturmada şirketler üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü faaliyetleri bulunuyor. Savcılık, Betül Can'ın holding bünyesindeki şirketlerin finansal yapılanmasında etkili olduğu ve elde edilen yasa dışı gelirlerin yönetiminde rol oynadığını açıkladı.

Betül Can neden gözaltına alındı?

Soruşturmanın ikinci aşamasında gözaltına alınan 26 şüpheli arasında Betül Can da yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, holdingin şirketlerinde mali hareketlilikte etkili olduğu tespit edildi. Evde ve şirket merkezlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve evraka el konuldu. Betül Can hakkında, şirketlerin finansal yapılarında aktif rol almak, yasa dışı para transferlerine katılmak ve suç gelirlerini aklamak suçlamaları yöneltiliyor.

Betül Can hakkındaki suçlamalar neler?

Betül Can için suç gelirlerinin aklanmasına iştirak etmek, vergi kaçakçılığına ortak olmak ve örgütsel yapılanmada yer almak gibi suçlamalar bulunuyor. Özellikle şirketler arası para hareketleri, faturasız işlemler ve sahte belgelerle ilgili iddialar öne çıkıyor. Savcılığın değerlendirmelerinde, Betül Can'ın aile bağının ötesinde mali deliller ve MASAK raporları ile desteklenen işlemlerde doğrudan bağlantılı olduğu vurgulanıyor.

Betül Can kimdir?

Betül Can, Can Holding’in ortaklarından Şakir Can’ın eşi olarak biliniyor. Kamuya açık bilgilere göre, holding bünyesindeki bazı şirketlerde doğrudan veya dolaylı ortaklıkları var. Şirketlerin yönetim yapılarında ismi geçen Betül Can, ticari ilişkileri ve şirket bağlantıları nedeniyle de adli takibata alındı. Mali yapılanmada etkili olduğu ve para transferleri üzerinde belirleyici bir konumda bulunduğu iddia ediliyor.

Can Holding olayı nedir?

Can Holding’e yönelik soruşturma, Türkiye’de en kapsamlı mali suç operasyonlarından biri oldu. 121 şirkete el kondu ve TMSF kayyum atadı. MASAK raporları holding çatısı altındaki şirketlerde yüksek miktarda kaynağı belirsiz paranın aktarıldığını gösterdi. Faturasız işlemler, sahte belgeler ve anormal sermaye artırımları dikkat çekti. 35 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 26 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında iş insanları, medya sektörü çalışanları ve akademisyenler bulunuyor.

Operasyonda elde edilen yasa dışı gelirlerin medya, enerji ve finans gibi alanlara aktarıldığı belirlendi. Paravan şirket yapılanmaları, holding üst yönetiminin çok sayıda şirket kurarak denetimden kaçmak için yaptığı mali düzenlemeler de soruşturmanın önemli noktaları arasında yer aldı.