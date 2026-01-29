Son Mühür- Küresel risk iştahının artması ve Türk varlıklarının cazip fiyatlaması, Borsa İstanbul’u 2026’ya tarihi bir ralliyle taşıdı. Endeks, 1997’den bu yana en güçlü ocak ayına hazırlanıyor.

Türk hisse senetleri 2026 yılının ilk ayında dikkat çekici bir performans sergiledi. Bloomberg’in analizine göre, artan yabancı yatırımcı ilgisiyle birlikte Borsa İstanbul, son 29 yılın en iyi ocak ayı performansına doğru ilerliyor.

BIST 100 endeksi, ay boyunca hızlanan alımlarla güçlü bir yükseliş trendine girerken; özellikle bankacılık ve sanayi hisseleri ön plana çıktı.

Uzmanlar, uzun süredir iskontolu işlem gören Türk hisselerinin, küresel fonlar açısından yeniden cazip hale geldiğini vurguluyor.

Fonlar yeniden Türkiye’ye bakıyor

Haberde, gelişen piyasalara yönelik artan küresel risk iştahının Türkiye’ye de yansıdığı belirtiliyor. Enflasyonda kademeli yavaşlama beklentisi, para politikasında görece sıkı duruşun korunması ve rezervlerdeki toparlanma, yatırımcı güvenini destekleyen başlıca faktörler arasında gösteriliyor.

Bazı portföy yöneticileri, ocak ayındaki güçlü performansın yalnızca kısa vadeli bir fiyat hareketi olmadığını, seçici hisselerde orta vadeli fırsatlar sunduğunu ifade ediyor.

Ralli güçlü ama temkin şart

Analistler, tarihi ocak performansına rağmen enflasyon görünümü, kur oynaklığı ve küresel faiz beklentilerinin piyasalar açısından kritik olmaya devam ettiğine dikkat çekiyor. Hızlı yükseliş sonrası kar realizasyonlarının da gündeme gelebileceği uyarısı yapılıyor.