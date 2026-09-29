Çeşme 2026 yazını yüzde 100’e dayanan doluluk oranlarıyla kapattı. Oteller ağzına kadar doluydu. Rakamlar zirveyi gördü ama turizmdeki her paydaş bu yoğunluktan aynı payı alamadı.

Rakamlar parlak, cüzdanlar kapalı

Alaçatı Turizm Derneği (ATD) Başkanı Kerem Ünsal, geride bıraktığımız sezonun net bir fotoğrafını çekti. Haziran ayında okulların geç kapanması sektörü biraz yavaşlattı. Sonrası ise tam bir patlama.

Ünsal, yaz ortasında başlayan ve eylüle uzanan o yoğunluğu şu sözlerle özetliyor:

"Temmuz ve ağustos aylarında ciddi bir hareketlilik oldu. Eylül ayında da hava koşullarının güzel gitmesi, etkinlikler ve organizasyonlarla beraber sezonun uzadığını gördük."

Fakat sokaktaki esnaf için durum biraz farklı. İşletme maliyetleri arttı. Ziyaretçilerin harcama alışkanlıkları değişti. Sadece otele bütçe ayıran turist, dışarıda para harcamaktan kaçındı. Ünsal bu tabloyu gizlemiyor ve şu tespitleri yapıyor:

"Otellerdeki doluluk oranlarının yüksek olması, turizm ekonomisinin bütün paydaşlarının aynı oranda iyi bir sezon geçirdiği anlamına gelmiyor. Ülkemizdeki ekonomik koşullar, artan işletme maliyetleri ve misafirlerin harcama alışkanlıklarındaki değişiklik özellikle restoran ve diğer turizm işletmelerinde kendisini hissettirdi."

İki Aylık 'Deniz-Kum-Güneş' döngüsü kırılıyor

Sezon genelinde yüzde 70-80, yüksek sezonda yüzde 90'ları aşan bir doluluk yakaladı tesisler. Konaklama sektörü açısından tablo son derece başarılı. Asıl sınav ise şimdi başlıyor. Bölgeyi kışın da yaşatmak.

ATD Başkanı, Çeşme'nin yeni vizyonunu şu cümlelerle duyurdu:

"Asıl hedefimiz bundan sonra bu yoğunluğu yalnızca 60-90 günlük yaz dönemine sıkıştırmamak. Artık Çeşme ve Alaçatı'yı sadece deniz-kum-güneş destinasyonu olarak değerlendirmiyoruz. Önümüzdeki dönemde en önemli hedefimiz, yaz sezonundaki hareketliliği kış aylarına da yayarak 12 ay yaşayan bir turizm destinasyonu oluşturmak."

Kışın sadece oteli açık tutmak yetmez

Gastronomi, termal kaynaklar, spor ve kongre organizasyonları. Çeşme kış turizmi için aslında oldukça güçlü bir altyapıya sahip. Tek başına otel açmak ise çözüm değil. Çarşısı, restoranı ve ulaşımıyla destinasyonun bütünüyle nefes alması şart.

Ortak hareket etme çağrısı yapan Ünsal, kurumların birleşmesi gerektiğinin altını çizerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Kamu, yerel yönetimler, turizm STK'ları ve özel sektör birlikte hareket ederse Çeşme'de sezonu önce 6-8 aya, ardından da gerçek anlamda 12 aya yayabileceğimize inanıyorum. Bizim temel hedefimiz artık 'Çeşme'de sezon ne zaman başlıyor' sorusunu ortadan kaldırmak. Çeşme'de turizm 12 ay devam etmeli."

