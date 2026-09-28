İzmir'in Çeşme ilçesi, uluslararası bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin yanı sıra Hollanda, Romanya, Bulgaristan, Rusya, KKTC, Ukrayna, İran, Benin, Slovenya, Bosna-Hersek ve İtalya’dan sporcuların katıldığı Uluslararası Grand Slam Plaj Voleybolu Organizasyonu, üç gün boyunca sporseverleri buluşturdu.

Dereceye giren takımlar belli oldu!

Toplam 34 takım ve 68 sporcunun mücadele ettiği turnuvada 19 erkek, 15 kadın yarıştı. Cuma günü başlayan karşılaşmalar, cuma ve cumartesi günlerinde oynanan gece maçlarıyla devam etti. Turnuvanın final karşılaşmaları ise pazar günü gerçekleştirildi ve organizasyonda dereceye giren takımlar belli oldu.

Final müsabakalarının tamamlanmasının ardından saat 18.00’de ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren sporcuların ödüllerini Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli takdim etti.

“Çeşme’yi sporun da güçlü buluşma noktalarından biri haline getirmek istiyoruz”

Organizasyonun ardından değerlendirmelerde bulunan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 12 farklı ülkeden sporcuları Çeşme’de ağırlamaktan ve üç gün boyunca bu heyecana ortak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Denizli, “12 farklı ülkeden sporcuları Çeşme’mizde ağırlamak ve üç gün boyunca bu güzel heyecana hep birlikte ortak olmak bizim için çok kıymetliydi. Çeşme’nin doğası ve enerjisiyle uluslararası spor organizasyonları için çok güçlü bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Sporun farklı branşlarını kentimizle buluşturmaya ve Çeşme’yi sporun da önemli buluşma noktalarından biri haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Organizasyonda emeği geçen herkese ve mücadeleleriyle turnuvaya renk katan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.