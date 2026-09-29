Son Mühür/ Beste Temel- Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), kampüs etkinlikleri doğrultusunda önemli bir isim ve başlığı ağırladı.

"DEÜ Söyleşileri V" başlığıyla düzenlenen organizasyonda Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

DEÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil İşeri’nin moderatörlüğünü yaptığı "Köklerden Günümüze Türk Dili" konulu oturumda, Türkçenin tarihsel evreleri ve güncel durumu konuşuldu.

Geniş katılımlı etkinlik

Rektörlük binasındaki salonda düzenlenen programa DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üniversite yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Katılımın yüksek olduğu etkinlikte Prof. Dr. Osman Mert, Türkçenin kökenleri, zaman içindeki değişimi ve kültürle olan bağları üzerine açıklamalarda bulundu.

Mert ayrıca kurum olarak Türkçenin yapısını korumak ve geliştirmek için yapılan faaliyetler hakkında detaylar paylaştı.

Müze ziyareti ve plaket takdimi

Programın soru-cevap kısmında öğrencilerin sorularını cevaplayan TDK Başkanı Mert'e, etkinlik sonunda DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz tarafından teşekkür hediyesi verildi. Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Söyleşi öncesinde Prof. Dr. Osman Mert, Dekan Prof. Dr. Kamil İşeri ile beraber DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi’ni ziyaret etti.

Türkiye’nin alanındaki tek müzesi konumundaki merkezde sergilenen koleksiyonlar hakkında Mert’e uzmanlar tarafından bilgi verildi.