Son Mühür- Türkiye’nin önemli sportif balıkçılık organizasyonlarından Big Fish Türkiye, bu yıl 18’inci kez yapıldı. 24-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenen turnuvanın adresi bu kez Setur Marinas Çeşme oldu.

İlk iki gün daha çok kayıt, hazırlık ve teknik bilgilendirmeyle geçti. Hafta sonu geldiğinde ise 40 tekne ve yaklaşık 200 sporcu Ege’nin sularına açıldı.

İlk gün tartıya tek balık geldi

Turnuvanın cumartesi günü olan ilk gününde tartıya yalnızca bir balık geldi. Berk Akın ve ekibinin yakaladığı 37,5 kiloluk kılıç balığı, günün tek derecesi oldu.

Yakalanan balıkların 6’sı yeniden denize bırakıldı

Turnuvada balık tutmak kadar, yakalanan balığın korunması da ön plandaydı. Eski milli sporcu Ertuğrul İçingir’in başhakemliğinde yapılan organizasyonda “Yakala-Bırak-Yaşat” anlayışı uygulandı.

Turnuva boyunca toplam 14 balık yakalandı. Bunlardan 6’sı uygun koşullarda yeniden denize bırakıldı. Bu kategoride öne çıkan ekip ise Berk Akın ve arkadaşlarının yer aldığı Shadowfin oldu. Ekip, “Overall Catch & Release” birinciliğini aldı.

Şampiyonluğu 100 kiloluk orkinos getirdi

Pazar günü denizde şartlar ilk günkü gibi kolay değildi. Yağmur ve sert rüzgar ekipleri zorlasa da mücadele devam etti.

Günün sonunda ise tartının en ağır konuğu 100 kiloluk bir orkinos oldu. Bu balığı yakalayan Team DEEP NOKTA, “En Büyük Balık” birinciliğini kazandı ve 18. Big Fish Türkiye’nin şampiyonu oldu.

Şampiyon ekipte İbrahim Bürçün, Önder Kalkavan, Barış Ofluoğlu, Özgür D. Canat, Mesut Yıldırım, Erdem Tanelli, Erhan Doğan ve Berkant Ermiş yer aldı.

Çeşme’de balık kadar Ege mutfağı da konuşuldu

Turnuvada sadece denizdeki mücadele yoktu. Organizasyon boyunca gastronomi etkinlikleri de düzenlendi.

“Kalbim Ege’de Kaldı” konseptiyle hazırlanan programda deniz ürünlerinden kahve ve kokteyllere kadar farklı lezzetler konuklarla buluştu.

Celal Uysal ve Yeşim Kaya’nın birlikte gerçekleştirdiği etkinlik de programın dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. İkili, Ege’nin yerel ürünlerinden ve deniz kültüründen yola çıkarak hazırladıkları çalışmaları konuklara sundu.

Çocuklar için de özel program yapıldı

Big Fish Türkiye’de çocuklar da unutulmadı. 27 Eylül Pazar günü saat 12.00’de düzenlenen özel programda çocuklar, deniz ve doğayla ilgili çeşitli aktivitelerde bir araya geldi. Dört gün süren organizasyon, Setur Marinas Çeşme’deki ödül töreniyle sona erdi.