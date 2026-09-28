Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bergama Belediyesi, uzun bir aranın ardından Kozak Yöresel Ürünler Şenliği’ni tekrar hayata geçirdi.

Kozak Yaylası’nda düzenlenen etkinlikte bölge üreticileri yetiştirdikleri ürünleri sergileme fırsatı bulurken, İzmir merkezinden ve çevre ilçelerden gelen çok sayıda vatandaş da yayladaki etkinliklere katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay ile Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik ve eşi Evrim Çelik, alan içerisindeki stantları gezerek üreticilerle bir araya geldi.

Muhtarlar, gaziler, şehit yakınları ve büyükşehir belediyesinin sağladığı otobüslerle bölgeye ulaşan vatandaşların yer aldığı şenlikte; çam fıstığı, üzüm, bal, pekmez ve domates gibi yöresel ürünler tüketiciyle buluşturuldu.

"İzmir’i nereden aldıysak ondan çok daha iyi bir yere getireceğiz"

Etkinlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, pandemiden beri düzenlenemeyen şenliği muhtarlardan ve bölge halkından gelen talepler üzerine kısa sürede organize ettiklerini belirtti.

Önümüzdeki yıl organizasyonun kapsamını büyütmeyi hedeflediklerini aktaran Tugay;

“Bergama ile Kozak ile İzmir’in dört bir köşesi ile büyük gurur duyıyoruz.

Bu şehrin değerlerine sahip çıkmaktan gurur duyuyoruz. Üzerimize düşeni yapacağız.

İzmir’i nereden aldıysak ondan çok daha iyi bir yere getireceğiz. Önümüzdeki yıl öyle bir şenlik yapalım ki Türkiye’de duymayan kalmasın, herkes Kozak’ı tanısın ve bilsin.

Bu şenliğin iki amacı var. Birincisi bizi bir araya getirmek, diğeri ise dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Kozak Yaylası’nın yalnızca fıstık çamı, üzümü ve yerel ürünleriyle değil, insanı ve kültürüyle de tanınmasını sağlamak.” ifadelerini kullandı.

"İzmir dünyanın en güzel şehirlerinden biridir"

Bergama’nın tarihsel birikimine dikkat çeken Tugay, yerel yönetimin yaklaşımına dair,

“Bizler sizin evlatlarınızız, sizin ailenizden insanlarız. Tıbbın doğduğu yerde bugün bir profesör doktor bir belediye başkanı ve yine doktor bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlerin huzurundayız.

İzmir dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. İzmir sadece metropol değildir; Bergama’dan Ödemiş’e, Kiraz’dan Çeşme’ye kadar tüm ilçelerimiz İzmir’dir” dedi.

“Gazilerimiz bizim yaşayan anıtlarımız"

Babasının Kıbrıs gazisi olduğunu hatırlatan Tugay, organizasyona katılan gazi ve şehit yakınlarına seslenerek,

“Gazilerimiz bizim yaşayan anıtlarımız. Benim babam da Kıbrıs gazisiydi.

Babamı kaybettik, gazilerimizi onun emaneti olarak görüyorum. Kendileriyle gurur duyuyoruz” dedi.

Çelik: "Amacımız, köylerimizde yetişen ürünleri tanıtmak"

Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik ise şenlik kararının bölgede yapılan ziyaretler sırasında halkın isteği üzerine alındığını paylaştı.

Yöresel üretimin desteklenmesinin öneminden de bahseden Çelik; “Köylülerimizin talebi doğrultusunda bu şenliği düzenlemeye karar verdik. İyi ki yapmışız.

Amacımız, köylerimizde yetişen ürünleri tanıtmak, tüketimini artırmak ve yurttaşlarımızın hoşça vakit geçirmesini sağlamak.

Üzüm, domates, çam fıstığı, bal ve pekmez gibi yöresel ürünlerin tanıtıldığı ve satışa sunulduğu şenliğimizde, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz de bizleri yalnız bırakmadı.” ifadelerini kullandı.

En İyi Üzüm Yarışması sonuçlandı

Şenlik programı çerçevesinde üreticiler arasında En İyi Üzüm Yarışması yapıldı.

Yarışmada Burhanettin Çam birinci, Ergün Aşut ikinci, Seyfi Gökçe ise üçüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren üreticilere plaketleri Cemil Tugay, Tanju Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür tarafından verildi.

Program kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu halk oyunları gösterisi sunarken, büyükşehir belediye bandosu ve orkestra grupları da müzik şöleni yaşattı.

Ayrıca etkinlik alanında Bergama yöresine ait geleneksel gelin başı bağlama tekniği ziyaretçilere uygulamalı olarak gösterildi.