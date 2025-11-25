Rekabet Kurulu, Coca-Cola'da yapılan inceleme sırasında veri silinmesi tespit edilmesi üzerine şirket hakkında 282 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Cezanın gerekçesi, inceleme sırasında şirketin veri silme girişiminde bulunarak yerinde incelemeyi engellemeye çalışmasıydı.

Coca-Cola'da veri silme tespiti ve cezai işlem

Rekabet Kurulu’nun açıklamasına göre, Coca-Cola’da yapılan yerinde inceleme sırasında, inceleme başladıktan sonra verilerin silindiği fark edildi. Bu tespit doğrultusunda, Coca-Cola'nın incelemeyi zorlaştırdığına ve engellediğine karar verildi. Bu nedenle şirket, yaklaşık 282 milyon TL tutarında idari para cezası ile cezalandırıldı.

Açıklamada, "Yerinde inceleme başladıktan sonra hiçbir cihazdan, hiçbir gerekçeyle veri silinmemeli. Tek bir silme işlemi dahi, şirketi cirosunun binde beşi oranında cezayla karşı karşıya bırakıyor. İncelemelerde en güncel, yüksek teknolojili cihazlar kullanılıyor ve veri silme girişimleri çok kısa sürede tespit edilebiliyor" ifadelerine yer verildi.

Hukuki zorunluluk ve ceza öncesi şeffaf işbirliği

Rekabet Kurulu, şirketlerin yerinde inceleme yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmelerinin ve tam şeffaflıkla işbirliği sağlamalarının sadece hukuki bir zorunluluk olmadığını, aynı zamanda ağır cezalardan kaçınmanın da tek yolu olduğunu vurguladı. 4054 sayılı Kanun kapsamında, yerinde inceleme işlemlerinin rekabet ihlallerinin ortaya çıkarılmasında kritik bir araç olduğuna dikkat çekildi.