Fransa'da Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de gerçekleşen tarihi eser soygununa dair soruşturmada, polis son olarak bir zanlıyı daha gözaltına aldı. Bu kişi, soyguna karışan 4 kişilik çetenin son üyesi olarak tespit edildi.

19 Ekim'deki soygunun son üyesi yakalandı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris polisi, Louvre Müzesi’nden çalınan değerli mücevherlerle ilgili son şüpheliyi yakalamayı başardı. Soygunu gerçekleştiren çetenin dördüncü üyesi olduğu belirtilen zanlının, Paris’in Seine-Saint-Denis banliyösünden olduğu ya da burada ikamet ettiği ifade ediliyor. Zanlı hakkında organize suç ve suç ortaklığı suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Henüz şüphelinin kimliği ve yaşı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Louvre Müzesi’nden çalınan 8 paha biçilemez mücevher kayboldu

Louvre Müzesi'nden çalınan 9 mücevherin, soyguncuların kaçarken düşürdüğü bir taç dışında, geri kalan 8’i hala kayıp. Müzede Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi’nden alınan bu tarihi eserlerin kaybolması, müze güvenliğiyle ilgili tartışmalara neden olmuştu.

19 Ekim'de gerçekleşen soygunun detayları

Soygun, 19 Ekim sabahı Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde gerçekleşmişti. Soyguncular, müzenin Apollo Galerisi bölümünden "paha biçilemez" değerde 9 eser çaldı. Kaçarken düşürdükleri, 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ye ait taç ise müzenin dışında, hasarlı halde bulunmuştu. Soygun sadece 7 dakika sürmüş, ancak büyük bir güvenlik açığına yol açmıştı.

Soygunda güvenlik açığı iddiası

Soygun sonrası yapılan incelemelerde, müzenin güvenlik önlemleriyle ilgili ciddi eksiklikler olduğu belirtildi. Sayıştay tarafından hazırlanan ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımın sağlanmasında "önemli oranda" gecikmeler yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığına yol açtığı ifade edildi.