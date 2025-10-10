Son Mühür- Rekabet Kurulu, spor giyim devi Adidas’a yönelik yürüttüğü “yeniden satış fiyatı belirleme” soruşturmasını tamamladı. Kurulun detaylı incelemeleri sonucunda, şirketin yetkili satıcılarının uygulayabilecekleri indirim oranlarını, hangi ürünlerde indirim yapılacağını ve bu indirimlerin hangi dönemlerde geçerli olacağını belirlediği tespit edildi.

Piyasa rekabeti kısıtlandı

Yapılan değerlendirmelerde, Adidas’ın satış fiyatlarını doğrudan belirleyerek piyasadaki rekabeti kısıtladığı sonucuna ulaşıldı. Bu durum, tüketicilerin serbest piyasa koşullarında daha uygun fiyatlarla ürünlere ulaşmasını engellediği gerekçesiyle rekabet ihlali olarak değerlendirildi.

402 milyon TL idari para cezası

Kurul, rekabeti sınırlayıcı bu uygulamaları nedeniyle Adidas’a 402 milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Söz konusu ceza, son dönemlerde Rekabet Kurulu tarafından tek bir şirkete verilen en yüksek cezalar arasında yer aldı.

Kurul ayrıca, özellikle çevrim içi satış platformlarında Adidas’ın fiyat politikalarına doğrudan müdahalede bulunduğunu vurguladı. Şirketin, e-ticaret kanalları üzerinden yapılan indirim ve kampanyaları sınırlayarak rekabetin bozulmasına yol açtığı kaydedildi.