Son Mühür - Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları gündemin önemli konuları arasında yer alıyor. 3 Ekim’den itibaren LPG’ye 1,18 TL zam geldi ve fiyatlar 28 TL’ye yaklaşırken, benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

3 Ekim 2025 Akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 53,29 TL

Motorin: 54,48 TL

LPG: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 53,13 TL

Motorin: 54,35 TL

LPG: 27,08 TL

Ankara

Benzin: 54,13 TL

Motorin: 55,48 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir

Benzin: 54,46 TL

Motorin: 55,81 TL

LPG: 27,53 TL