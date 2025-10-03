Son Mühür - Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları gündemin önemli konuları arasında yer alıyor. 3 Ekim’den itibaren LPG’ye 1,18 TL zam geldi ve fiyatlar 28 TL’ye yaklaşırken, benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.
3 Ekim 2025 Akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 53,29 TL
Motorin: 54,48 TL
LPG: 27,71 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 53,13 TL
Motorin: 54,35 TL
LPG: 27,08 TL
Ankara
Benzin: 54,13 TL
Motorin: 55,48 TL
LPG: 27,60 TL
İzmir
Benzin: 54,46 TL
Motorin: 55,81 TL
LPG: 27,53 TL
