Uzm. Dyt. Sedef Aksu, kadınların her ay yaşadığı regl döneminde hem fiziksel hem de ruhsal değişimlerin görüldüğünü belirterek, bu sürecin doğru beslenme ile daha rahat geçirilebileceğini söyledi. Aksu, regl sürecinde yaşanan kan kaybının demir eksikliği riskini artırabileceğini ifade ederek, “Kırmızı et, tavuk, balık, ıspanak gibi demir zengini gıdalar tüketilmeli. Geçmişte demir eksikliği yaşayan kadınlar, hekim önerisiyle demir takviyesi kullanabilir. Magnezyum ise kas spazmları ve krampları azaltır; ceviz, badem, kabak çekirdeği, avokado ve tam tahıllar bu dönemde mutlaka beslenme listesinde yer almalıdır” dedi.

Ödem ve şişkinliğe karşı besin önerileri

Aksu, regl döneminde görülen ani kilo artışlarının büyük ölçüde yağ değil, ödem kaynaklı olduğunu belirtti. Ödemi azaltmak için potasyum zengini muz, avokado, ıspanak, kuru baklagiller; magnezyum kaynakları bitter çikolata, fındık, badem, kabak çekirdeği; B6 vitamini içeren tavuk, balık, nohut, patates ve doğal diüretikler olarak salatalık, maydanoz, karpuz, ananas, kuşkonmaz ve kerevizi önerdi.

Kaçınılması gereken gıdalar

“Hormonal dalgalanmalar tatlı ve tuzlu yiyecek isteğini artırabilir” diyen Aksu, cips ve paketli atıştırmalıkların ödemi artıracağını, şekerli gıdaların ise ani kan şekeri dalgalanmalarıyla yorgunluk ve ruh hali değişimlerini tetikleyeceğini söyledi. Kızartmaların iltihaplanmayı artırabileceğini, kafeinli içeceklerin ise uyku düzenini bozup kaygıyı yükseltebileceğini vurguladı. Bu dönemde bitki çayları, sağlıklı yağlar ve lifli gıdaların tercih edilmesini önerdi.

Kilo artışı genellikle geçici

Pek çok kadının regl öncesinde 2-3 kilo artış yaşadığını belirten Aksu, bu artışın genellikle ödem kaynaklı olduğunu ve kanamanın başlamasıyla azalacağını söyledi. “Bu dönemde iştah ve tatlı isteği doğal olsa da aşırıya kaçmak kilo artışına yol açabilir. Yeterli su tüketmek, tempolu yürüyüş yapmak ve protein, lif, sağlıklı yağ içeren dengeli tabaklar tercih etmek hem kan şekerini düzenler hem de enerji ve ruh halini dengeler” dedi. Aksu, maydanoz, kiraz sapı, mısır püskülü ve karahindiba çaylarının hafif diüretik etki gösterebileceğini, ancak kronik hastalığı olanların bu tür bitkisel çayları tüketmeden önce mutlaka doktora danışmaları gerektiğini hatırlattı.