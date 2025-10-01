Reges Elektrik, enerji piyasasında faaliyet gösteren ve özellikle ticarethaneler ile sanayi kuruluşlarına tedarik hizmeti sunan bir şirket. Şirketin yönetim kurulu başkanlığını Mustafa Ünal yapıyor. Yönetimde Enver Altuncu ve Dr. Fitnat Cansu Ünal Öngören gibi isimler de yer alıyor. Şirket, müşteri memnuniyeti ve uygun fiyat politikasıyla dikkat çekiyor. Merkez ofisi İstanbul’da bulunuyor ve şirket, Türkiye genelinde enerji tedariki alanında büyümeye devam ediyor.

Refes Elektrik ve Trabzonspor ile sponsorluk

Trabzonspor ile Reges Elektrik arasında yapılan sponsorluk anlaşmasına göre, Reges Elektrik iki sezon boyunca Trabzonspor’un forma yan sponsoru olacak. Bu sponsorluk anlaşmasının toplam bedeli 1 milyon euro olarak belirlendi. Anlaşma kapsamında Reges Elektrik markası, Trabzonspor’un profesyonel futbol takımının formasında iki sezon boyunca yan sponsor olarak yer alacak. Söz konusu tutar dışında ek olarak KDV de eklenecek.

Reges Elektrik’in Trabzonspor ile imzaladığı sponsorluk anlaşması, kulübe kısa vadede önemli bir mali kaynak sağlayacak şekilde planlandı. Kulüp yönetimi ise yeni sponsorluklarla finansal gücünü artırmayı hedefliyor. Şirketin enerji sektöründeki bilinirliği ise bu tür ortaklıklarla daha da yükseliyor.

Reges Elektrik’in sektördeki yeri

Firma, enerji sektöründe yenilikçi ve uygun maliyetli elektrik çözümleri üretmeyi hedefliyor. Yerli takımlara sponsorlukla adını duyuran Reges Elektrik, sürdürülebilirlik ve müşteri odaklı hizmet sunuyor. Özellikle spor ve endüstri sektörüne yönelik uygulamalarıyla hem marka bilinirliği hem de müşteri portföyünü genişletiyor.