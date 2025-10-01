Son Mühür - Galatasaray, dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u yenerek hem Türkiye'ye önemli bir puan kazandırdı hem de galibiyet primi olarak UEFA’dan 2 milyon 100 bin Euro (yaklaşık 103 milyon TL) gelir sağladı. Sarı-kırmızılıların turnuvadaki toplam geliri ise 32,1 milyon Euro’ya yükseldi.

Osimhen galibiyeti getirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde RAMS Park’ta İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool’u ağırlayan Galatasaray, 16. dakikada Victor Osimhen’in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sona ererken, sarı-kırmızılı ekip Devler Ligi’nde kritik bir galibiyet elde etti. 2 Milyon Euro kazandı Galatasaray, Liverpool karşısında elde ettiği galibiyetle UEFA’dan 2 milyon 100 bin Euro (yaklaşık 103 milyon TL) prim kazandı. Bu zaferle birlikte sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi’nden bu sezon topladığı toplam gelir 32,1 milyon Euro’ya ulaştı.