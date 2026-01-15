Osimhen, geçmişte çocukluk arkadaşına düzenli maddi destek sağladığını ifade ederek, arkadaşının bir iş kurmak istediğini söylediğini anlattı. Bu nedenle 5 bin euro gönderdiğini belirten Nijeryalı futbolcu, sonrasında yaşananlara karşı tepkisini dile getirdi.

Osimhen, arkadaşının gönderdiği parayı yetersiz bulduğunu belirterek şunları aktardı: "Haberlerde gördüm, sen haftada 1 milyon euro kazanıyormuşsun, ben de en az 50 bin euro bekliyordum dedi." Bu sözlerin kendisini kızdırdığını ifade eden yıldız futbolcu, parayı geri almak istediğini ancak bunun mümkün olmadığını söyledi.

Avrupa ile Nijerya'yı kıyasladı

Açıklamasında 5 bin euronun değerine dikkat çeken Osimhen, “O 5 bin euro Avrupa’da ancak bir çift ayakkabıya yeter, ama Nijerya’da çok ciddi bir para” diyerek paranın farklı coğrafyalardaki alım gücüne işaret etti. Avrupa’ya gelmeden kimsenin kendisine maddi destek sağlamadığını da vurgulayan Osimhen, çocukluk yıllarına dair çarpıcı anılar paylaştı: “Ben Avrupa’ya gelmeden önce kimse bana 1 dolar bile göndermedi. Gece gündüz çalıştım, sokaklarda su satarak geçindim” sözleriyle kendi emeğini ön plana çıkardı.

