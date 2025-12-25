Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, sarı-lacivertli takımdaki geleceği, Süper Lig şampiyonluk yarışı ve Brezilya Milli Takımı’na seçilme durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin hedeflerinin ve takımın geleceği hakkında samimi değerlendirmeler yapan Talisca, aynı zamanda kulübün yeniden yapılanma sürecine de değindi.

Fenerbahçe’deki hedef: Şampiyonluk

Anderson Talisca, bu sezon Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi verdiğini belirtti. Sarı-lacivertli takımın hedefinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Brezilyalı oyuncu, "Galatasaray önde ama biz de mücadele içindeyiz. Şampiyonluğa doğru ilerliyoruz," dedi. Talisca, Fenerbahçe'nin son yıllarda yaşadığı zorlukların ardından tekrar güçlü bir şekilde yarışa girmesinin önemini belirtti.

Talisca’nın Fenerbahçe’ye transferi: "Bu tamamen benim kararımdı"

Talisca, Fenerbahçe’ye transfer sürecini de açıkladı. Al-Nassr ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe’ye imza atan Talisca, bu kararın tamamen kendisinin olduğunu söyledi. "Al-Nassr yönetimi benim ayrılmamı istemiyordu ama ben Türkiye’ye dönmeyi ve yeni bir meydan okumaya atılmayı istedim. Fenerbahçe büyüyen, çok büyük bir proje," şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, Talisca’nın Fenerbahçe’ye olan bağlılığını ve projeye duyduğu güveni gözler önüne serdi.

Fenerbahçe'nin geleceği ve şampiyonluk yolu

Fenerbahçe’nin geçen yılki zorlu sürecinin ardından şampiyonluk için iddialı bir şekilde yola çıktığını belirten Talisca, kulübün yeniden yapılanma sürecine dikkat çekti. "Geçen yıl seçimler ve başkan değişikliği nedeniyle zor bir yıl geçirdik. Ancak şimdi kulüp yeniden yapılanıyor ve gerçekten iyi bir hava içinde. Şampiyonluğa doğru ilerliyoruz," diyerek takımın pozitif atmosferinden bahsetti.

Brezilya Milli Takımı ve Ancelotti ile iletişim

Brezilya Milli Takımı’na seçilme durumu hakkında soruları yanıtlayan Talisca, şu anda milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti ile herhangi bir iletişimi olmadığını belirtti. "Bir oyuncunun Brezilya Milli Takımı'na çağrılabilmesi için kulübünde elinden gelen her şeyi yapması gerekiyor. Ben de işimi burada yapıyorum, eğer çağrılmam gerekiyorsa çağrılırım. Olmazsa da yapacak bir şey yok," ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'deki geleceği: Şampiyonluk odaklı

Talisca, Fenerbahçe’deki geleceği hakkında ise "Şu anda odak noktam burada, Fenerbahçe ile şampiyonluk kazanmak. Henüz geri dönüşü düşünmüyorum. Belki ilerleyen zamanlarda, kim bilir," diyerek, kısa vadede sadece Fenerbahçe’ye odaklandığını vurguladı.

Bu sezonki performansı ve sözleşme durumu

Fenerbahçe’ye geçtiğimiz sezonun devre arasında katılan Anderson Talisca, bu sezon sarı-lacivertli formayla 25 maçta 14 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek önemli bir katkı sağladı. Talisca'nın Fenerbahçe ile olan kontratı bu sezon sonunda sona eriyor. Geleceği hakkında net bir açıklama yapmayan Talisca, önce şampiyonluk hedefinin ardından diğer kararları düşüneceğini ifade etti.

